Ukrainischer Geheimdienst: Moskau sucht Putin-Nachfolger

Kiew – Mehr als ein Jahr nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine, wächst im Kreml die Unzufriedenheit mit Präsident Wladimir Putin. Es werde bereits über die Zeit nach seiner Präsidentschaft gesprochen.

Putin startete am 24. Februar 2022 seine „spezielle Militäroperation“ gegen die Ukraine, die auf einen schnellen Sieg über das osteuropäische Land abzielte, das zu diesem Zeitpunkt als militärisch viel schwächer galt. Die unerwartet starke Verteidigung Kiews, die durch westliche Militärhilfe gestärkt wurde, machte die russischen militärischen Erfolge jedoch zunichte.

Nach mehr als einem Jahr der Kämpfe stagniert die russische Invasion weiterhin, wobei die Ukraine im letzten Herbst Tausende von Quadratkilometern ehemals besetzter Gebiete zurückerobern konnte. Die Kämpfe konzentrieren sich nach wie vor auf den östlichsten Teil des Landes, wo Russlands Versuche, die Kontrolle über Bakhmut zu übernehmen, in den letzten Tagen nachgelassen haben. International sehen Experten Putins Probleme hingegen vor allem darin, weiter motivierte Soldaten zu finden. Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über ausgeweitete Rekrutierungsmethoden, etwa unter Gefängnisinsassen gegeben.

Russland hat im Allgemeinen während des gesamten Krieges hinter Putin gestanden, auch wenn es Anzeichen dafür gab, dass einige Personen angesichts der zunehmenden Verluste der Unterstützung überdrüssig geworden sind. Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit glaubt die Ukraine nun, dass der Kreml nach einem Nachfolger für Putin sucht.

„Im Kreml wächst die Unzufriedenheit mit den Geschehnissen“, so Jusow. „Es gibt ein zunehmend düsteres Verständnis der Aussichten, insbesondere der geopolitischen Katastrophe des Putin-Regimes. Die Suche nach einem Nachfolger Putins ist also bereits im Gange“, so Andriy Yusov, Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes GUR, in einem aktuellen Video über die Situation im Kreml.

Er fügte hinzu, dass Putin nicht mehr an der Auswahl seines eventuellen Nachfolgers beteiligt ist. Yusovs Äußerungen wurden erstmals am Samstag auf Twitter veröffentlicht und von Anton Geraschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers, übersetzt. Yusov nannte keine potenziellen Kandidaten für die Nachfolge Putins.

Die Frage nach Putins Zukunft stellt sich auch, weil der Internationale Strafgerichtshof (ICC) am Freitag einen Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen erlassen hat. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass Putin verhaftet wird, wird der Haftbefehl seine Reisemöglichkeiten stark einschränken, da die meisten Länder die Souveränität des ICC anerkennen.

Search for Putin’s successor is already in progress, and it’s not Putin doing it – Andrii Yusov of @DI_Ukraine.

He added that people around Putin are growing increasingly dissatisfied with him and realize the perspectives of the geopolitical catastrophe. pic.twitter.com/RfGnEpj7aX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023