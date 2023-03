Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main

In der Finanzmetropole am Main sind an diesem Sonntag (5. März) etwa 509.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen.

Frankfurt am Main – In der Finanzmetropole am Main sind an diesem Sonntag (5. März) etwa 509.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Für die OB-Wahl treten rund 20 Kandidatinnen und Kandidaten an, so viele wie noch nie in Frankfurt. Der Ausgang der Wahl ist völlig offen, da es mehrere Favoriten gibt, die ins Rathaus am Römer einziehen könnten.

Daher wird im ersten Wahlgang nicht damit gerechnet, dass einer der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Für die Sozialdemokraten (SPD) tritt Stadtrat und Diplom-Politologe Mike Josef an, die Christdemokraten (CDU), Staatssekretär Uwe Becker, für die Grünen, Juristin Dr. Manuela Rottmann, für die Linken, Referentin Dr. Daniela Mehler-Würzbach und für die Liberalen (FDP) der Landtagsabgeordnete Yankı Pürsün an.

Meinungsumfrage sieht CDU-Kandidaten Uwe Becker vorn

Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA liegt der CDU-Kandidat Uwe Becker im Wochentrend im März 2023 mit 29,5 Prozent an erster Stelle, gefolgt vom SPD-Kandidaten Mike Josef mit 20,5 Prozent.

Ex-OB Peter Feldmann wegen Vorteilsannahme verurteilt

Notwendig wurde die Wahl, weil Ex-OB Peter Feldmann in einem Korruptionsprozess vor dem Frankfurter Landgericht wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen am 23. Dezember 2022 zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil Feldmanns Anwälte in Revision gingen.

Im November vergangenen Jahres hatten sich bei einem Bürgerentscheid eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für eine Abwahl des damaligen umstrittenen Oberbürgermeisters ausgesprochen. Die Wahllokale sind von 8:00 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind alle Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Wahltag das 18 Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen ihren Erstwohnsitz in Frankfurt haben.

