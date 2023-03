Erdogan gratuliert Griechenland zum Unabhängigkeitstag

Erdogan hat in einem Schreiben an Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis seine besten Wünsche zum griechischen Unabhängigkeitstag übermittelt.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einem Schreiben an Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis seine besten Wünsche zum griechischen Unabhängigkeitstag vom Osmanischen Reich übermittelt.

Erdoğan dankt außerdem der griechischen Regierung und der Bevölkerung für ihre Solidarität nach den verheerenden Erdbeben vom Februar, bei denen mehr als 50 000 Menschen in der Türkei und mehr als 7 000 im benachbarten Syrien ums Leben kamen.

„Ich bin überzeugt, dass sich die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern in der kommenden Zeit durch unsere gemeinsame Arbeit weiterentwickeln werden“, schreibt Erdogan in seinem Brief.

„Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen erneut meine besten Wünsche für Ihren persönlichen Frieden und Ihr Wohlergehen sowie für den Frieden und das Wohlergehen des griechischen Volkes auszusprechen“, heißt es in dem Schreiben abschließend.

Dem Schreiben von Erdoğan ging ein Brief des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu an seinen griechischen Amtskollegen Nikos Dendias voraus, in dem er sich zuversichtlich zeigt, dass die gutnachbarschaftlichen Beziehungen, die derzeit zwischen Griechenland und der Türkei bestehen, in Zukunft gefestigt werden.

„Ich bin zuversichtlich, dass die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern in der kommenden Zeit Bestand haben werden. Wir sind entschlossen, den derzeitigen positiven Trend in unseren Beziehungen weiter zu unterstützen.

In diesem Sinne erklärte der türkische Außenminister, dass er entschlossen sei, weiterhin zur positiven Dynamik der bilateralen Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei beizutragen, die derzeit herrsche.

Nikos Dendias seinerseits erklärt in einem Interview mit Proto Thema, was sich in den griechisch-türkischen Beziehungen geändert hat, und betont, dass Athen, das immer gesagt hat, dass es den Dialog unter genau diesen Bedingungen sucht, auf dieses türkische Verhalten reagieren muss.

„Die Parameter des türkischen Verhaltens uns gegenüber haben sich geändert. Es gibt keine Verstöße in der Ägäis, keine Überflüge, keine toxische Sprache, keine verbalen Aggressionen, keine Gewaltandrohung. Griechenland hat immer gesagt, dass es den Dialog unter genau diesen Bedingungen sucht. Wir müssen also, wir haben die Pflicht, wenn Sie so wollen, auf ein solches türkisches Verhalten zu reagieren“, betonte er.

