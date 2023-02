Erdbeben: Türkei dankt Armenien für Hilfe

Teilen

Ankara – Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem armenischen Amtskollegen Ararat Mirsojan, dankte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu Armenien für die Hilfe nach den verheerenden Erdbeben, die die Türkei in der letzten Woche heimgesucht hatten.

Armenien reiche der Türkei in dieser schwierigen Zeit die Hand der Freundschaft und demonstriere Solidarität und Zusammenarbeit, sagte Çavuşoğlu am Mittwoch in Ankara. Mirsojans Besuch in der Türkei, sein zweiter seit März 2022, sei „bedeutsam“, da er auf die beiden Erdbeben der letzten Woche folgt.

Çavuşoğlu wies darauf hin, dass Armenien nach den Beben ein 28-köpfiges Such- und Rettungsteam in die Türkei entsandt habe, das seit dem 8. Februar in Adıyaman im Einsatz sei.

„Sie haben 100 Tonnen humanitäre Hilfe geschickt und angekündigt, weitere Hilfe zu schicken“, betonte der Minister und dankte dem Team für seine „harte Arbeit“, insbesondere für die Rettung eines kleinen Mädchens in Adıyaman.

„Wir haben gesehen, wie glücklich sie waren, als sie versuchten, unsere Bürger zu retten“, so Çavuşoğlu.

Unterdessen brachte Mirzoyan die Bereitschaft Armeniens zum Ausdruck, in diesen schwierigen Zeiten Frieden zu schaffen. Die Spitzendiplomaten hoffen auch, dass die jüngste Verbesserung der Beziehungen, insbesondere die Erdbebenhilfe, dazu beitragen könnte, die Pläne der beiden Nationen für eine formale Normalisierung nach jahrzehntelanger Feindseligkeit zu beschleunigen.

Obwohl sie keinen genauen Zeitplan nannten, da die Gespräche zu diesem Zweck noch andauern, erklärten beide Minister, dass ihre Regierungen bereit seien, die Beziehungen vollständig wiederherzustellen, einschließlich der Öffnung der Grenze, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder geöffnet wurde, um den Transport humanitärer Hilfe in die erdbebengeschädigten Regionen zu erleichtern.

Fünf Lastwagen mit Hilfsgütern aus Armenien überquerten die Grenze über den Kontrollpunkt Alican in der osttürkischen Provinz Iğdır, der auch 1988, als Armenien von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde, genutzt wurde, um vom Türkischen Roten Halbmond (Kızılay) gesammelte Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete zu bringen.

Im vergangenen Jahr erklärte der armenische Premierminister Nikol Pashinian, dass Armenien ohne Vorbedingungen diplomatische Beziehungen mit der Türkei aufnehmen wolle, und Vertreter beider Seiten vereinbarten, die Landgrenze für Drittstaatsangehörige, die beide Länder besuchen, so bald wie möglich zu öffnen, so die damalige Erklärung des Außenministeriums.

Im Dezember 2021 ernannten die beiden Länder Sonderbeauftragte, die zur Normalisierung der Beziehungen beitragen sollten, ein Jahr nachdem Armenien in der umstrittenen Region Karabach gegen Türkeis Verbündeten Aserbaidschan verloren hatte.

Im Februar 2022 nahmen die Türkei und Armenien nach einer zweijährigen Unterbrechung ihre ersten kommerziellen Flüge wieder auf.

