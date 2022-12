Teilen

Istanbul – Der Gründer der Terrororganisation PKK, Abdullah Öcalan, hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen Griechenland geklagt.

Öcalan war vor mehr als 20 Jahren durch türkische Geheimagenten in Kenia verhaftet worden und sitzt seit seiner Veurteilung am 29. Juni 1999 in einem türkischen Gefängnis in Haft. Er wurde zum Tode verurteilt, das Urteil wurde jedoch in eine verschärfte lebenslange Haftstrafe umgewandelt, als die Türkei die Todesstrafe abschaffte.

Die Klage, der das Gericht stattgegeben hat, bezieht sich auf seine Ankunft in Griechenland im Jahr 1998, seinen Asylantrag und seine Verhaftung in Kenia im Februar 1999, berichtet Kathimerini. Wie der türkische Dienst der Deutschen Welle berichtet, wird eine Anhörung „in naher Zukunft“ am Sitz des Gerichts in Straßburg, Frankreich, stattfinden.

In der Anklage wird seine Behandlung in Griechenland angeführt, die nach Ansicht seiner Anwälte gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Öcalan behauptet insbesondere, dass sein Asylantrag in Griechenland nicht geprüft wurde, dass er in Griechenland ohne Rechtsgrundlage festgehalten wurde, dass er keine Gelegenheit hatte, seine Rechte vor den griechischen Gerichten geltend zu machen, und dass er den Türken übergeben wurde, während er sich in Kenia in den Händen der griechischen Behörden befand.

1998 suchte Öcalan Zuflucht in Griechenland, um der Festnahme durch die Türkei zu entgehen. Der griechische Geheimdienst gestattete ihm zunächst den verdeckten Aufenthalt im Lande. Als Gerüchte über sein griechisches Versteck den türkischen Geheimdienst MIT und die CIA erreichten, schickte Griechenland ihn in seine Botschaft in Nairobi (Kenia), wo er eine Zeit lang in der Residenz des Botschafters wohnte.

Nachdem Griechenland ihn aufgefordert hatte, das Gebäude zu verlassen, entführten ihn türkische Agenten am 15. Februar 1999 auf dem Weg zum Flughafen von Nairobi und flogen ihn zum Prozess in die Türkei zurück. Beobachter gehen davon aus, dass der US-Geheimdienst CIA bei der Lokalisierung Öcalans eine Rolle gespilet haben könnte.

Nach der Festnahme Öcalans geriet die griechische Regierung in Aufruhr, und Außenminister Theodoros Pangalos, Innenminister Alekos Papadopoulos und der Minister für öffentliche Ordnung Philipos Petsalnikos, traten von ihren Ämtern zurück.

