Türkische Streitkräfte sorgen bei Fußball-WM für Sicherheit

Ankara – Katar hat sich an die Türkei, seinen engsten regionalen Verbündeten, gewandt, um zu gewährleisten, dass der Wettbewerb, der über 1,2 Millionen Besucher anziehen soll, jederzeit sicher ist.

Das türkische Parlament hat am Mittwoch einen Antrag zur Entsendung von Truppen nach Katar gebilligt, um die Sicherheit während der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu erhöhen.

Auf Antrag Katars wurde dem Parlament bereits am Samstag ein Gesuch vorgelegt, Soldaten für sechs Monate nach Katar zu entsenden, um während des Fußballturniers im November für Sicherheit zu sorgen.

Die Operation World Cup Shield zielt darauf ab, die notwendigen Maßnahmen gegen verschiedene Bedrohungen, insbesondere Terrorismus, zu ergreifen, die die Sicherheit der Organisation beeinträchtigen könnten, heißt es in dem Memorandum.

Ferner heißt es, dass die türkischen Streitkräfte, die im Rahmen der Operation eingesetzt werden, während des gesamten Einsatzes unter nationalem Kommando stehen werden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird die Türkei im Vorfeld der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zudem über 3.000 Bereitschaftspolizisten nach Katar entsenden, um Stadien und Hotels im Land zu sichern.

„Mit einer Bevölkerung von weniger als 3 Millionen – von denen nur 380.000 katarische Staatsbürger sind – steht Katar vor einem Personalmangel, während es sich auf das einmonatige FIFA-Fußballturnier vorbereitet“, so Reuters.

„Während des Turniers wird die türkische Polizei nur Befehle von ihren türkischen Vorgesetzten entgegennehmen, die vorübergehend in Katar Dienst tun“, so eine türkische Quelle gegenüber Reuters und fügte hinzu: „Die katarische Seite wird nicht in der Lage sein, der türkischen Polizei direkte Befehle zu erteilen“, aber alle Kosten für das eingesetzte Personal werden von Katar übernommen.

Die Quelle gab nicht an, wer die letztendliche Aufsicht über die türkische Sicherheitsoperation haben wird, die sich auf die acht Stadien, in denen die Spiele stattfinden, und die Hotels, in denen die 32 Nationalmannschaften übernachten werden, erstreckt, so Reuters.

Die Türkei und Katar haben ihre sicherheitspolitischen Beziehungen auf breiterer Ebene vertieft. Ein Abkommen zwischen ihren Luftstreitkräften trat am 15. September in Kraft. Nach diesem Abkommen kann Katar seine Kampfflugzeuge vorübergehend für gemeinsame Übungen in der Türkei stationieren, und die Türkei kann katarische Frachtflugzeuge zur Beförderung von eigenem Personal und/oder Munition bei Einsätzen im In- und Ausland nutzen, heißt es in dem im türkischen Amtsblatt veröffentlichten Text des Abkommens.

Für die Türkei wären solche gemeinsamen Übungen von großem Nutzen, da ihre F-16-Piloten mit Piloten trainieren könnten, die Katars in Frankreich hergestellte Rafale-Jets bedienen, das gleiche Modell, das auch vom Rivalen Griechenland verwendet wird, so zwei türkische Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um die sensiblen Informationen weiterzugeben. Im Rahmen des Abkommens von 2021 können maximal 36 katarische Flugzeuge zu Ausbildungszwecken in der Türkei eingesetzt werden.

Die Türkei und Katar stehen sich seit Jahren nahe, und die Unterstützung Ankaras für Doha während des Zerwürfnisses mit anderen regionalen Staaten im Jahr 2017 hat diese Beziehung noch vertieft. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain kappten während des Streits die diplomatischen und kommerziellen Beziehungen zu Katar. Die Türkei entsandte Truppen nach Katar.

