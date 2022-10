Medwedew warnt Israel vor Waffenlieferungen an die Ukraine

Moskau – Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat Israel am Montag vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt.

In einem Beitrag auf Telegram sagte Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine „ein unüberlegter Schritt“ sei, der die Beziehungen zu Russland zerstören könnte.

„Israel scheint Waffen an das Kiewer Regime liefern zu wollen. Das ist ein sehr unüberlegter Schritt. Er wird alle zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern zerstören“, sagte er. Er nannte dies einen „rücksichtslosen Schritt“, der die Beziehungen zu Russland ruinieren werde.

„Wenn sie mit Waffen beliefert werden, ist es an der Zeit, dass Israel (Stepan) Bandera und (Roman) Schuchewitsch zu seinen Helden erklärt“, fügte Medwedew hinzu und bezog sich dabei auf die ukrainischen Nationalistenführer der 1940er und 1950er Jahre.

Russlands führende Politiker haben einen großen Teil ihrer internationalen Kampagnen während des russisch-ukrainischen Krieges damit verbracht, die Ukraine mit den Nazis zu vergleichen. Erst im Mai dieses Jahres erklärte das russische Außenministerium, Israel unterstütze Neonazis in der Ukraine.

Dies geschah nur einen Tag, nachdem der russische Außenminister Sergej Lawrow behauptet hatte, Adolf Hitler sei jüdischer Abstammung gewesen.

Ein israelischer Beamter sagte gegenüber Haaretz, er glaube, dass Medwedews Äußerungen gefallen seien, nachdem Diasporaminister Nachman Shai Israel am Sonntag aufgefordert habe, militärische Ausrüstung in die Ukraine zu schicken.

Shai twitterte, dass „der Iran ballistische Raketen an Russland liefert. Die Zweifel darüber, wo Israel in diesem blutigen Konflikt stehen sollte, sind vorbei. Es gibt keinen Platz mehr für Selbstgerechtigkeit. Es ist an der Zeit, dass wir der Ukraine militärische Hilfe leisten, wie es die USA und die NATO tun.“

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.

