Türkei Umfrage: Mehrheit der unter 25-Jährigen will auswandern

Ankara – Neu veröffentlichte Umfragedaten über die Einstellungen, Meinungen, Erwartungen, Präferenzen und Zusammensetzung der türkischen Jugend zeigen pessimistische Aussichten für eine unzufriedene und frustrierte Jugend.

Die Untersuchung beleuchtet die Wahrnehmung der türkischen Jugend in Bezug auf Politik, Partizipation, Aktivismus und internationale Politik und analysiert ihre kulturellen, religiösen und sozialen Präferenzen.

Die türkische Jugend hat einen besonders pessimistischen Blick auf die wirtschaftliche Situation und ihr eigenes Leben, der sich hauptsächlich auf die Lebenshaltungskosten, die Inflation und die Angst vor einem möglichen wirtschaftlichen Zusammenbruch konzentriert. Laut einer am Dienstag von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) veröffentlichten repräsentativen Umfrage gab eine deutliche Mehrheit der Befragten (72,9 %) an, dass sie gerne in einem anderen Land leben würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Ein knappes Drittel würde am liebsten in europäischen Ländern wohnen, weil sie dort bessere Arbeitsbedingungen, mehr Freiheiten und Menschenrechte sowie einen höheren Lebensstandard erwarten.

Politikern, politischen Parteien und Journalisten wird kein Vertrauen entgegengebracht (nur 3,7 %, 4,4 % und 6,9 %), während Wissenschaftler (70,3 %) und das Militär (61,8 %) von der Mehrheit der Befragten immer noch als vertrauenswürdige Institutionen angesehen werden. Das Vertrauen in die grundlegenden institutionellen Strukturen der Türkei wie das Präsidentenamt (19,4 %) und das Justizsystem (11,9 %) ist gering. Die überwältigende Mehrheit (80 %) der Befragten glaubt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, und hält romantische Beziehungen zwischen Frauen und Männern vor der Ehe für normal (92,3 %), was auf eine liberale und aufgeschlossene Jugend schließen lässt. Darüber hinaus sind Familie (96,6 %) und Freunde (82,9 %) für die Befragten sehr wichtig, so die Ergebnisse der KAS-Umfrage.

| Türkiye’de Gençlerin Yüzde 72’si Yurtdışında Yaşamak İstiyor Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin Z kuşağı üzerine yaptığı araştırmanın sonucunda, gençlerin yüzde 62,8’i Türkiye’nin geleceğini iyi görmediklerini belirtirken, yüzde 72‘si başka ülkede yaşamak istiyor. pic.twitter.com/jgTerEN5lk — Öğrenci Haber (@OgrenciHaber) February 15, 2022

