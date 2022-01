Griechenland Sprengstoffanschlag auf Moschee in Athen

Athen – Unbekannte Täter haben einen Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in der griechischen Hauptstadt Athen verübt.

Zum Zeitpunkt der Sprengstoffdetonation befand sich niemand in der Moschee, sodass keine Menschen verletzt wurden. Wie die Zeitung Birlik berichtet, entstand durch die Wucht der Explosion im Eingangsbereich des muslimischen Gotteshauses und an parkenden Autos Sachschäden.

Der Anschlag ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen etwa 3 Uhr morgens im Athener Stadtteil Patisia Agios Panteleimonas in der Stefanu-Vizantiu-Straße. Der oder die Täter sollen den Sprengstoff in den Eingangsbereich der Moschee abgelegt haben.

Durch die Detonation gingen Schaufenster im Eingangsbereich sowie an parkenden Autos zu Bruch. Die Moschee befindet sich im Keller des Gebäudes und wird von Moslems aus dem Stadtteil und der Umgebung besucht.