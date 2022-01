Pakistan und Türkei wollen illegale Migration bekämpfen

Teilen

Islamabad – Die Minister erörterten mehrere Themen, darunter Frieden in der Region, illegale Einwanderung, Menschenhandel und verschiedene gegenseitige Interessen, berichten pakistanische Medien.

Während des Gesprächs brachten die Innenminister den Wunsch Pakistans zum Ausdruck, die Beziehungen zur Türkei auszubauen. Die beiden Minister seien übereingekommen, gemeinsam gegen illegale Einwanderung und Menschenschmuggel vorzugehen, da dies ein „gemeinsames Ziel“ für beide Länder sei.

„Pakistan verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Personen, die in diese Handlungen verwickelt sind“, so Rasheed.

„Das Innenministerium und die FIA werden strenge Maßnahmen ergreifen, um die illegale Einwanderung aus Pakistan in die Türkei zu stoppen“, fügte er hinzu. Der Minister betonte, dass die geplanten Zäune an den Grenzen zu Afghanistan und dem Iran den Menschen- und Drogenschmuggel verhindern werden. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

In Bezug auf die humanitäre Krise in Afghanistan würdigte Rasheed die von der Türkei geleistete Hilfe. Pakistans Premierminister Imran Khan habe mitgeteilt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Pakistan als „ein geschätzter muslimischer Führer“ angesehen werde.

Video Conference between Interior Ministers of Pakistan and Turkey.

Admin. https://t.co/vzfNkzpvJx — Sheikh Rashid Ahmed (@ShkhRasheed) January 13, 2022



Auch interessant

– „Drei Brüder – 2021“ –

Aserbaidschan kündigt Militärübungen mit der Türkei und Pakistan an

Das türkische, aserbaidschanische und pakistanische Militär werden vom 12. bis 20. September in Baku zum ersten Mal gemeinsame Übungen abhalten, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit.