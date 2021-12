Teilen

Seit 2012 ist das Lottospielen länderübergreifend möglich. Die als Eurojackpot bezeichnete Zahlenlotterie wird seit neun Jahren in 18 europäischen Ländern ausgespielt. Bei der europäischen Lotterie werden fünf Zahlen aus einer Zahlenreihe 1 bis 5 getippt, sowie zwei aus 10 Zahlen (Eurozahlen). Somit werden auf einem Tippschein insgesamt 7 Kreuze gesetzt.

Eurojackpot: So läuft die Lotterie ab

Ausgespielt wird die Lotterie dabei wöchentlich. Die Ziehung der Zahlen findet jeden Freitagabend um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Veranstaltet wird die Ziehung dabei in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Diese wird jedoch nur im finnischen TV übertragen. Anders als beim deutschen Lotto ist beim Eurojackpot stets der Gewinn von 10 Millionen Euro als Jackpot festgelegt. Sollte diese Gewinnklasse nicht erreicht werden, steigt der Jackpot Woche für Woche bis auf 90 Millionen Euro an. Sollte auch dieser Jackpot nicht geknackt werden können, wird der Mehrbetrag aus der Gewinnklasse 1 in Gewinnklasse 2 überwiesen. Insgesamt gibt es beim Eurojackpot 12 Gewinnklassen.

In allen dieser 12 Klassen werden mindestens 50 Prozent der Spieleinsätze an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die anderen 50 Prozent der Spieleinnahmen fließen – abzüglich der Kosten für die ausgebenden Lottogesellschaften in die Staatskassen der jeweiligen Länder. Die Bekanntgabe der Eurojackpot Gewinnzahlen erfolgt jeweils zum späten Freitagabend. Im Falle eines Gewinns kann dieser bereits am Samstagmorgen in den Lotto-Annahmestellen ausgezahlt werden. Je nach Gewinnklasse variieren die Erfolgschancen sehr deutlich. Während die Gewinnchance in der niedrigsten Spielklasse 12 bei 1:41 liegt, beträgt die Chance auf den Hauptgewinn der Gewinnklasse 1:95 Millionen.

Eurojackpot: Gewinner stammen häufig aus Deutschland

Bei der Betrachtung der Länderstatistik fällt auf, dass die Gewinner häufig aus Deutschland stammen. Gleich nach Finnland steht Deutschland auf Platz zwei. Da die Ziehung des Eurojackpots in Finnland erfolgt, verwundert es natürlich nicht, dass besonders viele Finnen an der Lotterie teilnehmen. Bei vielen Teilnehmern eines Landes steigt auch die Chance auf einen potenziellen Gewinn.

Doch wie kommt es nun, dass ausgerechnet Deutschland den zweiten Platz bei den Gewinnern einnehmen kann? Grund hierfür ist die hohe Einwohnerzahl; mit über 80 Millionen Bundesbürgern stellt Deutschland einen großen Teilnehmerkreis. Zudem ist Deutschland neben Finnland bereits seit 2012 dabei und zählt zu den Gründungsmitgliedern der europäischen Lotterie.

Diese Jackpots wurden bereits ausgezahlt

Erst im März dieses Jahres konnte ein Spieler aus Baden-Württemberg über die sagenhafte Summe von 63 Millionen Euro für sich einstreichen. Gleichzeitig war dies der 100ste Eurojackpot-Gewinner. Darüber hinaus ging auch der höchstmögliche Gewinn von 90 Millionen Euro 2021 bereits zwei Mal an Deutsche Einzelspieler. In den Jahren davor ging diese Rekordsumme bereits zweimal nach Finnland. In diesem Jahr konnten sich jedoch zwei deutsche Spieler über den Höchstgewinn von 90 Millionen Euro freuen. Bereits 2016 war das Glück auf deutscher Seite, so konnte sich ein Eurojackpot-Teilnehmer aus Nordrheinwestfalen über die staatliche Summe von 50 Millionen Euro auf seinem Bankkonto erfreuen.

Teilnahmebedingungen beim Eurojackpot

Um in Deutschland am Eurojackpot teilnehme zu können, muss der Tippschein bis spätestens 19 Uhr freitags der jeweiligen Ziehungswoche vorliegen. In bestimmten Bundesländern kann der Annahmeschluss für den Eurojackpot jedoch abweichend sein. Oftmals empfiehlt es sich, den Schein bereits bis spätestens 18 Uhr in den Lotto-Annahmestellen abzugeben.

Genau wie beim deutschen Lotto wird nach der Bezahlung eine Spielquittung ausgehändigt. Diese dient als persönliches Gewinndokument und muss bei einem möglichen Gewinn in der Lotto-Annahmestelle vorgelegt werden. Das Mindestalter für die Teilnahme am Eurojackpot beträgt wie bei allen Glücksspielen in Deutschland 18 Jahre. Die rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich hierbei aus dem sogenannte Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli 2021 neu gefasst wurde.

Alternativ ist eine Teilnahme am Eurojackpot auch über das Internet möglich. Hierfür ist lediglich eine einmalige Registrierung auf der Homepage (eurojackpot.de) notwendig. Sobald die Registrierung erfolgt ist, ist die Abgabe des online ausgefüllten Tippscheins möglich. Sollte dieser Tippschein einen Gewinn aufweisen, werden Gewinne von Onlinespielern automatisch gutgeschrieben.

Auch interessant

– Worldwide Backgammon Federation –

Türkei unter den Top-Ten-Backgammon-Nationen der Welt

„Die Türkei gehört zu den Top-Ten-Backgammon-Nationen der Welt“, erklärte Arda Findikoglu, der Verbandssprecher der Worldwide Backgammon Federation (WBF) in der Türkei, und fügte hinzu: „Dies bedeutet zwar nicht, dass es Tausende von Spielern gibt, dass aber mindestens 20 Spieler die Türkei bei internationalen Wettbewerben vertreten könnten.“