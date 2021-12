2022: 6 mit Spannung erwartete neue TV-Sendungen

Teilen

2021 konnte die Produktion vieler Serien wieder aufgenommen werden, was bedeutet, dass 2022 wieder ein großartiges Jahr für das Fernsehen sein wird, vor allem bei den Streaming-Diensten.

Während der COVID-Pandemie mussten viele Fernsehproduktionen gestoppt werden, was dazu führte, dass sowohl 2020 als auch 2021 eher schwache Jahre für neue Inhalte waren, da sich die Studios bemühten, bereits in Produktion befindliche Projekte abzuschließen, bevor sie mit neuen Serien beginnen konnten. Darunter litten zahlreiche neue Streaming-Dienste wie HBO Max, Peacock und Disney+, die nicht in der Lage waren, das erhoffte breite Spektrum an neuen Inhalten anzubieten.

Außerdem sollten sie einen VPN überprüfen, um Netflix zu sehen. Aber jetzt, wo Hollywood wieder arbeitet, wird 2022 ein hervorragendes Jahr für den Streaming-Markt werden, mit einer Vielzahl von Big-Budget-Serien, die bei allen großen Streaming-Diensten veröffentlicht werden.

She-Hulk – Disney+

Marvel-Serien haben Disney sehr gut getan und gehören zu den besten Serien, die Disney+ zu bieten hat. 2022 wird es weitere Marvel-Serien geben, wobei She-Hulk eine der am meisten erwarteten und einzigartigen ist. She-Hulk ist eine Komödie, die sich um Jennifer Walters (She-Hulk) dreht, eine Anwältin, die sich auf Verbrechen spezialisiert hat, die sich um Übermenschliches und Übernatürliches drehen. Es wird erwartet, dass es eine seltsame Mischung aus The Avengers und Ally McBeal sein wird… eine Kombination, die nur Disney und Marvel zustande bringen können.

1899 – Netflix

Die Macher der Erfolgsserie Dark melden sich 2022 mit 1899 zurück. Die Serie dreht sich um eine Gruppe europäischer Einwanderer, die um die Jahrhundertwende auf einem Schiff nach Amerika reisen. Doch nachdem sie auf ein im Atlantik treibendes Geisterschiff gestoßen sind, werden die hoffnungsvollen Zukunftsamerikaner von paranormalen Ereignissen heimgesucht, die ihre Reise in ein besseres Leben in einen absoluten Albtraum verwandeln.

1899 ist nur eine von vielen Horrorserien, die 2022 auf Netflix erscheinen werden – andere sind ein unbetiteltes Resident Evil-Projekt, eine Adaption von Neil Gaimans The Sandman und die mit Spannung erwartete neue Staffel von Stranger Things.

Halo – Paramount+

Paramount+ hofft, mit Halo ein abonnentenstarkes Blockbuster-Epos zu finden. Basierend auf dem Xbox-Spiel wird die Live-Action-Serie dem Master Chief und seiner KI-Führerin Cortana folgen, während der Kampf zwischen der menschlichen Rasse und den Covenant weitergeht. Die Produktion von Hal0 begann ursprünglich im Jahr 2019, wurde aber aufgrund der COVID-Pandemie gestoppt.

Die Serie sollte auch auf Showtime, dem Schwestersender von Paramount+, Premiere feiern. Da ViacomCBS jedoch immer mehr in seine Streaming-Präsenz investiert, wurde Anfang 2021 bekannt gegeben, dass Halo nun exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein wird.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi – Disney+

Ein weiterer großer Vorteil von Disney+ ist das sich entwickelnde Star Wars-Universum, das mit der Startserie The Mandalorian begann. Ende 2021 erscheint mit The Book of Boba Fett der nächste große Star Wars-Teil. Allerdings ist es Obi-Wan Kenobi aus dem Jahr 2022, der das Internet in Aufruhr versetzt. Die Serie wird nach den Ereignissen von Episode III – Die Rache der Sith ansetzen und Ewan McGregor und Hayden Christensen in ihren Rollen als Obi-Wan und Darth Vader zeigen. Die Serie wird einen besseren Einblick in die Ereignisse geben, die zwischen Episode III und IV stattfanden.

How I Met Your Father – Hulu

Das mit Spannung erwartete How I Met Your Mother-Spinoff von Hulu wird im Januar 2022 seine Premiere feiern. In der Serie How I Met Your Father spielt Hilary Duff die Hauptrolle der Sophie, die Disney wahrscheinlich für das Projekt verpflichtet hat, nachdem ihr Lizzie McGuire-Reboot bei Disney+ gescheitert ist.

Die Serie wechselt zwischen der Zukunft und der Gegenwart, in der eine ältere Sophie (gespielt von Kim Cattrall) ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat – eine Anspielung auf das Format der Originalserie. Dank großer Namen wie Duff und Cattrall setzt Hulu darauf, dass How I Met Your Father einer der ersten Erfolge des Jahres 2022 sein wird.

Wednesday – Netflix

Tim Burton wird bei der Netflix-Live-Action-Serie Wednesday, die sich um Wednesday Addams dreht, Regie führen. In der Serie spielt Jenna Ortego die Rolle der Wednesday, während Thora Birch und Catherine Zeta-Jones in Nebenrollen zu sehen sind. In der Serie wird Wednesday eine Highschool-Schülerin sein, die das Geheimnis mehrerer Morde in ihrer Stadt aufdecken und gleichzeitig ihr Sozialleben in den Griff bekommen muss. Mit dem einzigartigen und unverwechselbaren Stil von Tim Burton wird Wednesday sicherlich ein Gewinn für Netflix sein.

