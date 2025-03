Türkei: En Derin arbeitet mit US-Rap-Legende RBX zusammen

Teilen

Istanbul – En Derin, einer der bekanntesten Namen der türkischen Rap-Szene, hat seinen Song „Heatmizer 2“ mit der amerikanischen Rap-Legende RBX veröffentlicht. Diese Zusammenarbeit bringt die Stile der Westküste und des türkischen Raps zusammen.

RBX ist einer der etablierten Namen in der amerikanischen Rap-Musik und hat auf wichtigen Alben wie Dr. Dre’s The Chronic, Snoop Dogg’s Doggystyle und Eminem’s The Marshall Mathers LP mitgewirkt.

RBX trug zu sechs Songs auf Dr. Dre’s bahnbrechendem Soloalbum The Chronic aus dem Jahr 1992 bei. Seine tiefe, dröhnende Stimme ist in Songs wie „High Powered“, „Stranded On Death Row“ und „Lyrical Gangbang“ zu hören. Außerdem schrieb er den Song „Let Me Ride“ und einige andere.

Derin Çağ aka En Derin

En Derin wurde 1989 als Derin Çağ in Nordzypern geboren und ist heute ein international anerkannter türkischer Rap-Künstler. Seine Lebensgeschichte ist ebenso bemerkenswert wie seine Musik. En Derin, der sowohl in Zypern als auch in London auf der Straße aufwuchs, hat eine Künstleridentität geschaffen, die seine Jugend unter schwierigen Bedingungen in seiner Musik widerspiegelt.

En Derin lebte in London in den harten Wohnblocks, die in Netflix-Serien wie Top Boy dargestellt werden, und hat das wahre Leben in diesen Vierteln kennengelernt.

Das Aufwachsen in dieser rauen Umgebung während seiner Teenagerzeit hat seiner Musik sowohl eine tiefe Straßenkultur als auch eine authentische Erzählung verliehen. Indem er diese Erfahrungen geschickt auf seine Musik überträgt, ist En Derin seinen Wurzeln treu geblieben und hat sich einen festen Platz in der internationalen Szene erobert.

Neben seiner eigenen Musik engagiert sich En Derin auch für die Förderung aufstrebender Künstler. Er hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, mehreren türkischen Rappern – die inzwischen mehr als 100 Millionen Streams erreicht haben – zu helfen, ihre Karriere zu starten, indem er ihre ersten Beats produzierte. Für ihn ist Talent wichtig, aber der Charakter zählt noch mehr. Er glaubt an das Karma: Was man in die Welt setzt, kommt zurück. Disziplin, Entschlossenheit und Authentizität sind Eigenschaften, die er bei Künstlern schätzt, so Derin in einem Interview mit dem Fachportal Magazonsortie.

Derin:

„Sowohl in der Türkei als auch weltweit ist der Hip-Hop zunächst als Stimme der Unterdrückten aufgetreten. Die Rapper verteidigten die Rechte der Menschen und waren ihre Stimme. Heute jedoch machen einige Künstler, vor allem in der Türkei, Lieder, die Materialismus und moralische Werte herabsetzen. Trotzdem glaube ich, dass der Hip-Hop mit der Zeit wieder zu seiner Essenz zurückkehren wird: Bewusstere Künstler werden in den Vordergrund treten, und die Musik wird wieder zu einem kraftvollen Ausdrucksmittel. Die größte Herausforderung für junge Talente besteht darin, ihre eigene Identität zu bewahren und sich nicht von Trends vereinnahmen zu lassen. Gleichzeitig bieten sich aber auch große Chancen für diejenigen, die wirklich authentisch sind, denn auf lange Sicht sind die wahren Künstler immer die Gewinner.“