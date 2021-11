Warum man sich für Porzellanfliesen entscheiden sollte

Porzellan ist ein feinkeramisches Erzeugnis, welches häufig in der Keramik-, Fliesen- und Sanitärwarenindustrie verwendet wird. Porzellan besteht hauptsächlich aus Kaolin, Feldspat und Quarz. Im Gegensatz ist das Hauptmaterial in Keramik das Material Ton.

Auch die Herstellungsverfahren von Keramik und Porzellan unterscheiden sich leicht. Porzellan wird beim Brennprozess höheren Temperaturen ausgesetzt. Dies macht Porzellan dichter und stabiler als Keramik. Zudem ermöglicht das spezielle Herstellungsverfahren von Porzellan ein reines und glasierte Aussehen, welche das Material unter anderem ideal für künstlerische Kreationen wie zum Beispiel Skulpturen macht. Porzellan ist ein sehr edles Material, welches durch seine positiven Eigenschaften, in vielen verschiedenen Sektoren, ein gern verwendetes Material ist.

Einer dieser Einsatzgebiete sind zum Beispiel die Herstellung von Fliesen. Porzellan eignet sich hier ideal, um stabile, dichte und langlebige Bodenbeläge zu erstellen. Die reine und leicht zu bearbeitende Oberfläche von Porzellan ermöglicht es Fliesen in verschiedenen Optiken zu erstellen, wie zum Beispiel Fliesen aus Feinsteinzeug in Holzoptik, oder Fliesen in Natursteinoptik. Sehen wir uns die weiteren Vorteile von Fliesen aus Porzellan an:

Leicht zu reinigen:

Fliesen aus Porzellan sind außergewöhnlich widerstandsfähig und wasserundurchlässig. Die Oberfläche lässt sich perfekt mit normalen Reinigungsmitteln reinigen, ohne dass besondere Lösungsmittel verwendet werden müssen. Fliesen aus Porzellan sind resistent gegen die meisten Flecken, auch gegen die hartnäckigsten, wie zum Beispiel Öl- und Weinflecken, welche in der Küche oder im Außenbereich auftreten können. Auf Fliesen in Feinsteinzeug lassen sich Schmutz und Staub, die sich auf der Oberfläche abgesetzt haben, leicht entfernen, sodass höchste erforderlichen hygienischen Bedingungen erfüllt werden können. Die leichte und effiziente Reinigungsfähigkeit ergibt sich aus den Eigenschaften der Kompaktheit, Undurchlässigkeit und Fleckenbeständigkeit. Aus diesem Grund eignen sich Fliesen aus Feinsteinzeug auch besonders gut für öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Wellenesszentren.

Wunderschöne Designs:

Die große Auswahl an Farben, Formaten, Stärken und Veredelungen von Fliesen aus Porzellan ermöglicht einen vielseitigen Einsatz für verschiedene Projekte.

Wandverkleidungen und Bodenbeläge aus Feinsteinzeug bieten hervorragende technische und ästhetische Lösungen, die sich an jeden Verwendungszweck im Wohn- oder Geschäftsumfeld anpassen lassen. Fliesen aus Porzellan sind für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet.

Sehr resistent und flexibel einsetzbar

Im Vergleich zu natürlichen Materialien ist Feinsteinzeug vollkommen widerstandsfähig gegen Stöße, Abrieb und Abnutzung, ohne dass es zu Schäden oder Beeinträchtigungen kommt. Die teilweise glasartige Struktur und die Kompaktheit des Materials machen es besonders hart und widerstandsfähig. Diese Eigenschaften werden durch internationale Normen geregelt, die es ermöglichen, objektiv vergleichbare Werteskalen zu definieren und die wichtigsten Merkmale zu bescheinigen. Dank der technischen Eigenschaften von Sicherheit und Widerstandsfähigkeit können Fliesen aus Feinsteinzeug in allen Bereichen des Hauses oder auch in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Flughäfen, Museen und anderen großen architektonischen Strukturen verwendet werden.

Hitzebeständig und ökologisch

Feinsteinzeug wird mit einem speziellen Produktionsverfahren hergestellt, welches die Umwelt schont. Dabei werden keine chemischen Imprägniermittel, Farben oder Harze verwendet. Dank seiner Zusammensetzung ist Feinsteinzeug sehr hitzebeständig und widersteht hohen Temperaturen. Feinsteinzeug ist ein nicht brennbares Material und daher sehr sicher. Es gibt keinen giftigen Rauch und keine giftigen Gase ab. Im Gegensatz zu anderen natürlichen oder industriell hergestellten Materialien schadet den Fliesen aus Feinsteinzeug der Kontakt mit heißen Pfannen oder offenen Flammen in keiner Weise.

