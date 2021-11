„OrpTheTurk“ macht Millionen Gewinne am Pokertisch

Teilen

Poker ist eines der beliebtesten Kartenspiele weltweit und das schon über Jahrhunderte hinweg. Das Pokerspiel, so wie wir es heute kennen, hat sich im 19. Jahrhundert etabliert und wird mit Pokerkarten des anglo-amerikanischen Blatts zu 52 Karten gespielt. Mithilfe von fünf Karten wird eine Hand (Pokerblatt) gebildet. Das Besondere beim Pokern ist die Kombination aus Strategie und Kartenglück.

In Deutschland wie auch in der Türkei wird Poker von vielen als Hobby gespielt, sowohl live als auch online. Der oft unerfüllte Traum vieler Spieler ist der große Gewinn am Pokertisch. Doch nur wenige hatten bisher das Glück, dass sie dieses Hobby zum Beruf machen konnten und bei High Roller Turnieren Preisgelder mitgenommen haben. Einer, der ganz genau weiß, wie man das Pokerface bewahrt, um die großen Gewinne mit nach Hause zu nehmen, ist der türkische Spieler Örpen Kısacıkoğlu.

Durch Glück im Spiel zum einzigen türkischen Pokermillionär

Örpen Kısacıkoğlu wurde im Februar 1981 in der Türkei geboren und ist Unternehmer und Pokerspieler. Er stammt aus Izmir, lebt aber heute im Londoner Stadtteil Highgate. Dort ist er CEO des im Juni 2011 gegründeten Unternehmens Come On London Limited. Dieses bietet Unterstützungsdienste für das Risikomanagement. Bekannt ist Kısacıkoğlu in seiner Heimat aber dafür, dass er der erfolgreichste türkische Pokerspieler ist. Der Pokerprofi spielt online auf der Plattform PokerStars und nimmt seit 2011 an renommierten Live-Turnieren teil. Er nimmt fast ausschließlich an High-Roller-Events teil. Das heißt, er spielt nur bei Turnieren, die mit Buy-ins von umgerechnet mindestens 10.000 US-Dollar starten.

Bei diesen Turnieren treffen sich die ganz großen Pokerstars an einem Tisch. Viele Turniere für Profis und auch für Anfänger werden in den letzten Monaten vermehrt in der digitalen Welt ausgetragen. Ob offizielle Matches der Weltspitze oder eine Runde im Online-Casino mit Echtgeld unter Laien, im digitalen Angebot findet jeder Interessierte das passende. So kann man mit ein bisschen Glück auch schon die ersten Gewinne einfahren. Wenn es um das Gewinnen geht, ist Pokerprofi Örpen Kısacıkoğlu ein echtes Ass. Bei Poker Live-Turnieren hat er bereits knapp sechs Millionen US-Dollar Preisgeld mit nach Hause genommen. Eine stolze Summe, die sich sehen lassen kann und die bisher kein anderer Landsmann toppen konnte.

OrpTheTurk – ein Nickname, der Glück bringt

Bekannt ist Kısacıkoğlu auch unter dem Nickname OrpTheTurk, mit diesem Namen zockt er auf der Plattform PokerStars. Der in London lebende Pokerstar hat als höchstes Live-Preisgeld 1.015.180 Dollar kassiert. Alle Live-Preisgelder zusammengerechnet ergeben ein sattes Plus von 5.894.403 Dollar. Der Unternehmer bringt schon sehr viel Erfahrung bei den unterschiedlichsten Turnieren mit:

World Series of Poker

Keine Bracelets

Geldplatzierungen 2

Keine Bracelets Geldplatzierungen 2 Main Event der World Poker Tour

Geldplatzierungen 2

Geldplatzierungen 2 Main Event der European Poker Tour

Geldplatzierungen 3

Geldplatzierungen 3 Main Event von Partypoker Live

Geldplatzierungen 4

Die erfolgreichsten High Roller Turniere von OrpTheTurk

Die ersten erfolgreichen Turniere bestritt er im Februar 2016. Kısacıkoğlu erreichte beim Main Event der European Poker Tour (EPT) in Dublin die Geldränge und belegte beim Turnier in der Variante No Limit Hold’em den 54. Platz. Das Preisgeld, das er mit nach Hause nehmen durfte: 10.000 Euro.

Der nächste Durchbruch gelang ihm Ende Oktober 2016 bei einem eintägigen High Roller der EPT auf Malta. Bei diesem Turnier wurde er Vierter und erhielt ein Preisgeld von rund 80.000 Euro. Mitte März 2017 belegte Kısacıkoğlu beim Super High Roller der PokerStars Championship (PSC) in Panama-Stadt den fünften Platz, der mit knapp 150.000 US-Dollar dotiert war. Wenige Tage später gewann er ein High-Roller-Event mit einer Siegesprämie von rund 100.000 US-Dollar.

Im Dezember 2017 erreichte Kısacıkoğlu gleich zweimal den Finaltisch: einmal bei der PSC in Prag sowohl beim High Roller als auch beim Super High Roller Event. Hier gewann er insgesamt Preisgelder von mehr als 340.000 Euro. Nur einen Monat später kam er beim PokerStars Caribbean Adventure auf den Bahamas beim High-Roller-Turnier und beim Main Event an Geld. Preisgelder von knapp 200.000 US-Dollar besserten das Poker Budget ordentlich auf.

Anfang Februar 2018 zockte er in Österreich und belegte nach verlorenem Heads-Up gegen Christopher Frank den zweiten Platz beim Super High Roller der Casinos Austria Poker Tour in Seefeld. In die Kasse kamen neuerlich 172.000 Euro. Ende August 2018 cashte Kısacıkoğlu bei zwei Events der EPT in Barcelona und sicherte sich dadurch Preisgelder von mehr als 360.000 Euro.

Weitere Turniergewinne des Türken

Anfang Oktober 2018: Finaltisch bei Millions UK High Roller der Partypoker Millions Dusk Till Dawn in Nottingham. Preisgeld für den erreichten dritten Platz: 200.000 britische Pfund

Ende Oktober 2018: Premiere bei der World Series of Poker (WSOP). Beim Super High Roller der in Rozvadov ausgespielten World Series of Poker Europe belegte er den souveränen elften Platz. Das Preisgeld betrug knapp 185.000 Euro.

Mitte August 2019: Gewinner des Super High Roller der Partypoker Millions Europe in Rozvadov. Hier machte er einen smarten Deal mit Wladimir Trojanowski und erzielte somit ein Preisgeld von mehr als 900.000 Euro.

Oktober 2019: Kısacıkoğlu wurde beim Short Deck High Roller der WSOP Europe in Rozvadov Dritter und sicherte sich rund 320.000 Euro.

Mitte November 2019: Hier hat der Pokerprofi seinen Einsatz mehr als verzehnfacht. Er landete bei einem 50.000 US-Dollar teuren Turnier der partypoker Millions World Bahamas auf dem zweiten Platz, was ihm ein Preisgeld von 550.000 US-Dollar einbrachte.

Örpen Kısacıkoğlu weiß, wie man Pokerspiele gewinnt und bei welchen High Roller Turnieren es sinnvoll ist, dabei zu sein. Er ist ebenso als Unternehmer wirtschaftlich erfolgreich und bringts so Beruf und Hobby auf einen gemeinsamen Nenner: Erfolg! Dass er beim Zocken so hohe Gewinne einfährt, hat er großer Konsequenz und guten Strategien zu verdanken. Fest steht, dass er einer der wenigen ist, der es in der Glücksspielbranche ganz nach oben geschafft hat und auch davon leben könnte.

