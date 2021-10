USA und Türkei wollen Beziehungen stärken

Teilen

Rom – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden haben sich bei einem Treffen am Rande des zweitägigen G20-Gipfels in Italien auf die Einrichtung eines gemeinsamen Mechanismus zur Stärkung und Verbesserung der bilateralen Beziehungen geeinigt, wie die türkische Kommunikationsdirektion am Sonntag mitteilte.

Erdogan und Joe Biden betonten demnach die Bedeutung der NATO, der strategischen Partnerschaft und der gemeinsamen Maßnahmen zum Klimawandel. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu unter Bezugnahme auf die Mitteilung berichtet, erörterten während des Treffens hinter verschlossenen Türen – das über eine Stunde dauerte, viel länger als ursprünglich geplant – die Schritte, die im Einklang mit der gemeinsamen Perspektive zur Ausweitung des bilateralen Handelsvolumens unternommen werden sollen.

Die Staats- und Regierungschefs betonten die Bedeutung des NATO-Bündnisses und der strategischen Partnerschaft und äußerten sich auch zufrieden über die gemeinsamen Maßnahmen zum Klimawandel.

„Präsident Biden unterstrich seinen Wunsch, die konstruktiven Beziehungen aufrechtzuerhalten, die Bereiche der Zusammenarbeit zu erweitern und unsere Meinungsverschiedenheiten effektiv zu bewältigen“, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses.

Biden würdigte den fast zwei Jahrzehnte währenden Beitrag der Türkei zur NATO-Mission in Afghanistan, hieß es in der Erklärung.

„Präsident Biden bekräftigte unsere Verteidigungspartnerschaft und die Bedeutung der Türkei als NATO-Verbündeter, wies jedoch auf die Bedenken der USA hinsichtlich des Besitzes des russischen Raketensystems S-400 in der Türkei hin“, hieß es weiter.

Die beiden Staatsoberhäupter sprachen auch über den politischen Prozess in Syrien, die Bereitstellung humanitärer Hilfe für bedürftige Afghanen, die Wahlen in Libyen, die Lage im östlichen Mittelmeer und die diplomatischen Bemühungen im Südkaukasus, heißt es in der Erklärung.

Erdogan und Biden werden auch zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs zu Beginn der UN-Klimakonferenz (COP26) erwartet, die am heutigen Sonntag in der schottischen Stadt Glasgow beginnt.

