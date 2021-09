Finden die Pokerturniere in Las Vegas dieses Jahr statt?

Die WSOP gehören zu den aufregendsten Events in ganz Las Vegas. Das weltweit größte Pokerturnier der Welt zieht unzählige Menschen in seinen Bann und ein Ausfall wird von den Spielern sowie Fans stark betrauert.

Die WSOP gehören zu den aufregendsten Events in ganz Las Vegas. Das weltweit größte Pokerturnier der Welt zieht unzählige Menschen in seinen Bann und ein Ausfall wird von den Spielern sowie Fans stark betrauert. Doch wie sieht es aus, im Zeitalter der Corona-Krise? Wird 2021 endlich wieder auf den Royal Flush gesetzt oder müssen sich Pokerfans noch ein weiteres Jahr oder gar länger gedulden?

Gute Nachrichten, für alle Fans

Auf onlinecasinosdeutschland.com/news wurde über die Pokerturniere in Las Vegas spekuliert und es stellte sich die eindringliche Frage, ob 2021 endlich wieder gespielt werden darf! Lange lag das Leben in Las Vegas brach, doch jetzt scheint es gute Meldungen in Hülle und Fülle zu geben.

Nicht nur, dass ein millionenschweres Restaurantprojekt die Menschen in Vegas künftig kulinarisch verzaubern soll, nein, auch die Bekanntgabe der Austragungstermine für die WSOP 2021 geben Hoffnung. Auch, wenn sich im Zeitalter einer handfesten, pandemischen Krise immer wieder akut Änderungen ergeben können, ist die Freude bei allen Pokerspielern natürlich groß. Geplant ist es, die WSOP zwischen dem 30. September 2021 und dem 23. November 2021 auszutragen. Zwischen dem 04. November und dem 17. November soll das klassische Main Event stattfinden. Austragungsort? Das bekannte Rio All-Suite Hotel & Casino, direkt in Las Vegas. Doch wie sieht die Planung und Strukturierung des Riesenevents aus?

Noch viele, offene Fragen

Auch, wenn über Austragungszeit und Ort bereits alle Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen sind, werden immer noch viele Fragen laut. Der offizielle, neue Weltmeister im gut zu erlernenden Spiel Poker wird also im November 2021 feststehen. Doch wie soll das im Zeitalter der Pandemie laufen? Schon 2019 waren mehr als 8.000 Teilnehmer im Main Event registriert werden. Platz genug gibt es, im rund 200.000 m² großen Resort, dessen Wahl für die Austragung überraschend kam.

Das Objekt wurde im Oktober 2020 für rund 516 Millionen Dollar an einen New Yorker Immobilienkonzert verkauft und niemand rechnete damit, dass noch einmal eine WSOP in dieser Location stattfinden würde. Doch die Tradition der WSOP wollte sich auch der neue Betreiber nicht nehmen lassen. Und so findet das Mega-Event in gewohnter und bekannter Umgebung statt. Was allerdings ist mit den Sicherheitsvorkehrungen, die im Zuge der pandemischen Lage getroffen werden müssen? Schon im letzten Jahr wurde hier stark eingeschränkt. Im Livespiel begegneten sich lediglich Damian Salas aus Argentinien und Joseph Herbert aus den USA, um das Heads-Up ausspielen zu können.

Bis jetzt ist unbekannt, wie viele Spieler gemeinsam an einem Tisch Platz nehmen dürfen und ob eine allgemeine Maskenpflicht auf die Zocker zukommen wird. Da seit Anfang August Anmeldungen möglich sind, ist in Kürze mit einer genaueren Planung der Anbieter und Veranstaltung zu rechnen. Hinter den Kulissen scheint viel Arbeit auf die Veranstalter zuzukommen, doch der Wunsch, ein spannendes und beliebtes Pokerturnier endlich wieder in alter Manier auszutragen, herrscht vor.

Bei den Pokerspielern selbst wurde die Ankündigung der Austragung mit frenetischem Jubel aufgenommen. Das Livespiel ist eben doch etwas anderes als das Duell per Internet. Wir dürfen gespannt sein, wer den Titel des neuen Weltmeisters holt.

