Dubai: Aramex möchte türkischen Kurierdienst MNG Kargo kaufen

Der börsennotierte Kurierdienst Aramex (ARMX.DU) aus Dubai befindet sich nach Angaben von drei Quellen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des türkischen Zustelldienstes MNG Kargo, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Das potenzielle Geschäft, das einen Wert von bis zu 500 Millionen Dollar haben könnte, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen den regionalen Rivalen Vereinigte Arabische Emirate und Türkei Anzeichen einer Verbesserung zeigen, so Reuters unter Berufung auf die Quellen, die „mit der Angelegenheit vertraut“ seien. Die Gespräche befänden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

„Es versteht sich von selbst, dass wir Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren“, sagte ein Sprecher von Aramex.

Auch MNG Kargo lehne eine Stellungnahme ab

Aramex, an dem ADQ im vergangenen Jahr einen Anteil von 22,25 % erwarb, gab diese Woche bekannt, dass es seine Kerngeschäfte aufgespalten hat, um das Wachstum in der Transport- und Logistikbranche nach der COVID-19 zu nutzen. Im Rahmen der Umstrukturierung wurde eine neue regionale Struktur geschaffen und ein Chief Strategy Officer ernannt, der die internationale Expansion und die Pläne für Fusionen und Übernahmen leitet.

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan führte letzten Monat Gespräche mit dem nationalen Sicherheitsberater der VAE, Scheich Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, bei denen es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen der VAE in der Türkei ging. Das Konglomerat International Holding Co. aus Abu Dhabi, dessen Vorsitzender Scheich Tahnoun ist, sucht nach Investitionsmöglichkeiten in der Türkei, wie sein Vorstandsvorsitzender letzten Monat gegenüber Reuters erklärte.

MNG Kargo wurde 2003 gegründet und ist eines der führenden Kurierdienstunternehmen in der Türkei, das sich seit 2017 im Besitz der privaten Beteiligungsgesellschaft Turkven und der Familie Sancak befindet. Das Unternehmen hat über 850 Niederlassungen und mehr als 11.000 Mitarbeiter.

