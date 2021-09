DEVA-Chef Ali Babacan: Die meisten Stimmen kommen von der AKP

Istanbul – Der Chef der neuen Oppositionspartei DEVA, hat in einem TV-Interview mitgeteilt, aus welchen Parteien der größte Stimmenzuwachs kam.

Demnach waren 30 Prozent frühere Wähler Erdoğans regierender AKP. 20 Prozent kämen aus der größten Oppositionspartei, der CHP und je 10 Prozent entfallen laut Ali Babacan auf die rechte MHP und pro-kurdische HDP. 20 Prozent hätten zuvor keiner Partei ihre Stimme gegeben und sich nun der DEVA angeschlossen. Dies habe eine Umfrage unter den Mitgliedern ergeben.

„Dies ist eine Premiere in der Türkei. Nie zuvor hat eine politische Partei so viel Interesse von Wählern jeder politischen Sichtweise und jeder politischen Partei erhalten“, so Babacan gegenüber dem Moderator Candaş Tolga Işık im türkischen Nachrichtensender Haber Global.

Babacan, der einst für die türkische Wirtschaft verantwortlich war und dem man den Verdienst zuschreibt, den Wirtschaftsboom des Landes in den 2000er-Jahren ausgelöst zu haben, gründete seine Partei im März 2020. Auch der deutsch-türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu, der wie zahlreiche andere im vergangenen Jahr aus der AKP ausgetreten war, gehörte zu den Mitgründern. Insgesamt gab es 90 Gründungsmitglieder. Babacan war Mitgründer der türkischen Regierungspartei AKP und arbeitete jahrelang eng mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Er war zudem Chefunterhändler für die EU-Beitrittsgespräche und wurde 2007 Außenminister und Stellvertreter des damaligen Ministerpräsidenten Erdoğan.