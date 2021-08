Luftfahrt Turkish Airlines bietet ab September Direktflüge nach Dallas an

Istanbul –Turkish Airlines, die Fluggesellschaft, die mehr Ziele als jede andere Airline der Welt anfliegt, baut ihr Flugnetz weiter aus. Ab dem 24. September wird die Fluggesellschaft vier Direktflüge pro Woche von Istanbul nach Dallas, Texas, anbieten – am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Für die Flüge von Sofia nach Dallas können Turkish Airlines-Passagiere von Vorzugspreisen für Hin- und Rückflugtickets ab 600 Euro inklusive aller Gebühren profitieren.

Turkish Airlines nimmt zudem ihre Flüge in verschiedene Teile der Welt wieder auf und baut ihr Flugnetz weiter aus. Mit der Ankündigung des neuen Ziels stellt die Fluggesellschaft den elften amerikanischen Standort vor, den sie anfliegen wird. Seit dem 24. September dieses Jahres ist Dallas eines von insgesamt 215 Zielen, die Passagiere von Turkish Airlines derzeit besuchen können. Die türkische Fluggesellschaft werde die Reise mit einer Boeing 787-9 Dreamliner durchführen. Laut SeatGuru.com verfügt dieses Flugzeug über etwa 300 Sitzplätze. Die Flüge von Dallas nach Istanbul Airport sollen etwa 14 Stunden dauern.

Dallas, die drittgrößte Stadt des Bundesstaates Texas, bietet mit ihren Sehenswürdigkeiten und Attraktionen wie dem Dallas Museum of Art, dem Themenpark Six Flags Over Texas, dem Dallas World Aquarium und vielen anderen beliebten Museen und Stadien ein beeindruckendes Erlebnis für Touristen. Nach dem Abflug vom Flughafen Sofia müssen die Passagiere nicht länger als drei Stunden auf den Anschlussflug Istanbul – Dallas warten.

