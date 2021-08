Teilen

Van – Bei einer Rede in der südöstlichen Provinz Van versprach der Oppositionspolitiker Kemal Kılıçdaroğlu die Lösung der Kurden-Frage“ der Türkei.

„Der zweite Artikel des an Sie verteilten Manifests handelt von der Lösung der kurdischen Frage. Wir sind nicht mehr verpflichtet, den Schmerz zu ertragen. Jede Lösung ist in dieser Hinsicht vorgeschlagen worden. Ich möchte nur, dass Sie mir vertrauen. Ich werde das Problem lösen“, zitiert die englischsprachige Tageszeitung Hürriyet Daily News Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu besuchte die Region am 11. und 12. August und traf sich mit lokalen Behörden und Bürgern in der südöstlichen Provinz.

„Van ist eine wichtige Stadt für den Osten und Südosten. Sie hat eine außerordentlich schöne Natur. Man sollte sich besonders um diese Region kümmern, indem man [im Parlament] spezielle Gesetze verabschiedet und die Menschen ermutigt, hierher zu kommen und zu leben“, sagte Kılıçdaroğlu. Die Regierung solle in diese Region investieren, anstatt den Kanal Istanbul zu bauen, erklärte Kılıçdaroğlu.

Der CHP-Chef versprach außerdem, den „Rassismus“ in der Türkei zu beenden. Selbstkritisch gab Kılıçdaroğlu zu, dass die CHP in der Vergangenheit eine falsche Politik betrieben habe, indem sie sich vom Volk distanzierte. „Aber wir haben das geändert. Die Partei, die sich in den letzten 10 Jahren am meisten verändert hat, ist die CHP“, betonte er.

Kılıçdaroğlu erklärte weiter, dass die CHP für die Aufhebung aller politischen, sozialen und wirtschaftlichen Beschränkungen stehe und versprach, all diese Probleme zu beseitigen, sobald sie an die Macht kommen sollten.

