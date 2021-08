Kommentar: Das politische Kampffeld und Instrument der CHP bei den Waldbränden

Teilen

Ein Gastbeitrag von Hakan Işık

Um die politische Bedeutung der Türk Hava Kurumu (THK) für die CHP zu erarbeiten, gilt es kurz in die Historie der THK zu gehen.

Gegründet wurde die THK 1925 seitens Atatürk um die türkische Luftfahrt zu entwickeln, wobei nicht nur der Fokus auf die militärische Luftfahrt gerichtet war, sondern zugleich auch die zivile, touristische und sportliche Entwicklung zum Programm der Organisation gehörte. Eine explizite Waldbrandbekämpfung ist also so nicht in der damaligen Satzung der THK verankert. Der zentrale Zweck jedoch war die Ausbildung von Piloten und gleichwohl die Produktion von Flugzeugen.

Die Kernaufgaben der THK lassen sich in den Anfangsjahren der THK messen, durch den Fokus der Organisation auf die Entwicklung der militärischen Luftfahrt bis in die späten 40-er Jahre wird dies deutlich. Nach diesen Anfangsjahren verändert sich die Mission der THK und vollends mit dem Eintritt in die NATO scheint diese gewollte Mission nicht im Interesse der Kemalisten nach 1938 zu sein. In diesem Kontext sei als Randbemerkung an die Zerstörung der Struktur der türkischen Flugzeugindustrie auch außerhalb der THK seitens der CHP hingewiesen. Nach dieser Phase versinkt die THK in einer Art Bedeutungslosigkeit, statt der gedachten geopolitischen Fortentwicklung der türkischen Luftfahrt verkommt die THK zu einem sportlichen Freizeitfliegerverein.

Während dieser Bedeutungslosigkeit versuchte sich die THK vergebens eine sinnhafte Legitimität zu geben, beraubt an der eigentlichen Mission, wurde diese Organisation zu einer Bastion von kemalistischen und transatlantischen in Ruhestand versetzen höheren Offizieren der türkischen Armee. Geplagt von finanziellen Nöten aufgrund des enormen Parkens dieser oben besagten politischen Eliten der CHP, wurde die Waldbrandbekämpfung ab 2007 durch Ankauf und Schenkung von zumeist veralteten Flugzeugen zur Brandbekämpfung zu einer erhofften Einnahmequelle dieser Organisation.

Womit wir in der aktuellen Gegenwart angelangt wären und sich die Politisierung der THK durch die CHP abzeichnen lässt. Die Brandbekämpfung durch veraltete und nicht effektive Flugzeuge zeigte sich auch vor Juli 2021, viele der Maschinen standen bereits 2019 im Hangar aufgrund von fehlenden Ersatzteilen, zugleich ist die Beschaffung der Ersatzteile schwierig, die Betankung mit dem erforderlichen Brennstoffgemisch ist zu kompliziert und die Löschmengenaufnahme langwieriger im Vergleich zu Hubschraubern.

Die erhoffte finanzielle Einnahmequelle entpuppte sich als Fehlentscheidung, der THK blieb aber die Frage der Finanzierung ihres überbordenden Personalstandes weiterhin offen. Dies war so auffällig, dass der Treuhänder Cenap Asci bestellt wurde und ab 2019 die Führung der THK übernahm.

Trotz der Kenntnis, dass die Maschinen der THK sich nicht eignen und das Versagen dieser Institution seit Ende der 40er Jahre offensichtlich ist, überspielt die CHP die eigene Misere und agiert gegen die AKP.

Zeitgleich ist die CHP sich auch über die Kinder des Feuers bewusst, dass sie sich zu Juli und August zur terroristischen Waldbränden formiert haben und nicht nur dieses Jahr, stattdessen fokussiert die CHP weiterhin den Besuch des Treuhänders Cenap Asci auf einer Hochzeit und giftet gegen Forstminister Bekir Pakdemirli.

Das Ausblenden der Fakten seitens der CHP ist spurentechnisch und medial gegenwärtig ohne Weiteres auffindbar, ein Blick in das Parteiorgan Sözcü und all den anderen vernetzten Medien dieses politischen Spektrums zeugen hiervon. Eine konstruktive und fundierte Auseinandersetzung findet nicht statt. Vielmehr gehen all diese Medien weder auf die Kinder des Feuers ein, noch auf die Absicht dieser strategischen Waldbrände als Waffe der Politik. Anders die Politiker und Medien der AKP, hier wird fundiert und objektiv der Sachbestand analysiert und erklärt. Wenn also die Mehrzahl der Waldbrände einen terroristischen Hintergrund haben und die politisch motivierte Brandstiftung aufgrund der zeitgleichen Aktionen nicht mehr zu leugnen sind und die CHP mit ihrem Instrument und Kampfgebiet THK weiterhin politisiert, radikalisiert und stigmatisiert, drängt sich akademisch, wissenschaftlich, staatspolitisch und wählertechnisch die Frage auf, wessen Nutzen sind diese Waldbrände? Vor allem vor dem Hintergrund, dass auf den abgebrannten Flächen nicht bebaut werden darf!

Daher ist die Frage, wem nutzt oder besser gesagt wem nutzen die Waldbrände als strategische Waffe, noch dringlicher zu beantworten und zugleich ist eine Parallele zu ziehen. Wie oben aufgeführt, die THK ist das symbolische Sinnbild Atatürks einer autarken Luftfahrt und Luftfahrtindustrie, welches wie oben dargestellt nach 1938 keinen politischen Einklang fand in der CHP. Gegenwärtig sind der Staatspräsident Erdogan, die AKP und die MHP sich über eine autarke Luftfahrt und Luftfahrtindustrie bewusst und treiben diese dynamisch und unbeirrt voran. Schaut man sich rein geographisch die Orte der Waldbrände an, wird sehr schnell deutlich, dass die Waldbrände allesamt konzentriert in den touristischen Regionen der Türkei vorzufinden sind. Wer gegen die türkische Tourismusbranche mit den harschen Auslegungen der Pandemiebestimmungen den Tourismus gängelte, haben wir alle in Westeuropa selber in den Medien mitbekommen und wir haben auch mitbekommen, aus welchem Staat die Touristen vermehrt in die Türkei strömen, sehen wir auch. Vornehmlich aus Russland.

Auffällig ist, dass die Politik der CHP adäquat uns in den Medien Westeuropas jeden Tag serviert wird, ein Bild stetig erzeugt wird, die autokratische, despotische und diktatorische Türkei unter Erdogan. Die aktuellen Brände sollen uns nur zeigen, so die Hoffnung dieser Kreise, dass die AKP unfähig ist und die drei überhaupt flugtauglichen Flugzeuge der THK aber ineffektiven Flugzeuge die Waldbrände allesamt gelöscht hätten. Von einer soliden staatspolitisch loyalen Opposition wünscht sich der Wähler konstruktive Vorschläge und zur Notsituationen die Solidarität. Eine Destabilisierung der Türkei kann nicht im Sinne einer Partei der Türkei sein, es sei denn, der Weg der Türkei stört die Interessenpolitik des Westens. Eine Partei, die aber die autarke militärische Luftfahrtindustrie Atatürks so vehement gebremst hat, will auch natürlich die Aufnahme der Fortentwicklung der Luftfahrtindustrie der AKP bremsen und scheinbar sind alle Mittel der CHP recht.

So wie die THK ihrer Mission beraubt worden ist, so will nunmehr die CHP als scheinbare Partei der Türkei den türkischen Staat bremsen und in die Bedeutungslosigkeit führen.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

