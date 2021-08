Kapıkule: Union Internationaler Demokraten (UID) informiert am Grenzübergang

Teilen

Edirne – Die Union Internationaler Demokraten (UID) hat für Reiserückkehrer, die mit ihren Kraftfahrzeugen wieder zurück nach Europa fahren, einen Infopunkt am Grenzübergang Kapıkule zwischen der Türkei und Bulgarien eingerichtet.

UID ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Die am Stand tätigen Vorstandsmitglieder und ehrenamtlichen Teams der UID verabschieden sich von den Reiserückkehrern und informieren zugleich über die bevorstehenden Bundestagswahlen im September.

Aktive Partizipation wichtig für die Integration

In einem Gespräch mit NEX24 erklärte UID-Vorsitzender Köksal Kuş, dass der international tätige Verband eine aktive politische Partizipation als überaus bedeutend für die Integration erachtet. „Eine engagierte Teilhabe und Teilnahme ist das A und O, sowohl in der Politik als auch im gesellschaftlichen Zusammenleben“, so der 59-Jährige, der die Kampagne vor Ort begleitet.

Teilnahme an Wahlen bedeutende Aufgabe

“Wir möchten die in Deutschland lebenden stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, an den Wahlen teilzunehmen und sich ihrer demokratischen Verantwortung bewusst zu sein.” Die Teilnahme an Wahlen und damit die Mitgestaltung der Demokratie sei ein wichtiges Recht sowie eine bedeutende Aufgabe, so Kuş.

Die UID, vormals UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten), wurde im Jahre 2004 in Köln gegründet. In der 6. ordentlichen Generalversammlung am 20. Mai 2018 in Bosnien und Herzegowina wurde der Name in UID – Union Internationaler Demokraten umbenannt. Seitdem hat sich der internationale Verband zu einer Weltorganisation mit über 253 Niederlassungen in 17 Ländern entwickelt.

Yasin Baş/Edirne