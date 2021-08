Die außergewöhnlichsten Reiseziele 2021

Teilen

Die Meinungen gehen in diesem Jahr stark auseinander, wenn es darum geht, ob man verreisen sollte oder nicht. Im letzten Jahr gab es kaum eine Möglichkeit, das Land zu verlassen, da die Pandemie die ganze Welt im Griff hatte. Es blieb nichts anderes übrig, als es sich Zuhause gemütlich zu machen und sich mit einem Online Casino Bonus ohne Einzahlung die Zeit zu vertreiben. Davon haben viele aber genug; das Fernweh ist größer denn je. Deshalb haben wir uns angesehen, welche außergewöhnlichen Reiseziele 2021 in Frage kommen. Falls Sie schon Ihre Koffer gepackt haben und nur noch einen Mausklick von der Reisebuchung entfernt sind, finden Sie folgend die besten Tipps zu Urlaubszielen!

Urlaubsziele innerhalb Deutschlands

Die Sicherheitsbedenken sind bei vielen immer noch groß. Während der Wunsch nach einer Urlaubsreise vorhanden ist, fürchten sich die einen oder anderen dennoch vor einer langen Flugreise oder möchten sich nicht mit starken Einschränkungen im Urlaubsland beschäftigen. Problematisch ist das jedoch lange nicht, denn auch in Deutschland gibt es jede Menge außergewöhnliche Orte, die eine Reise wert sind. Die besten davon möchten wir Ihnen vorstellen:

Die sächsische Schweiz

Malerische Landschaften gibt es in Deutschland zu genüge. Die sächsische Schweiz, wie das Elbsandsteingebirge auf der deutsche Seite auch genannt wird, zählt zu einem der Orte mit den atemberaubendsten Aussichten. Es handelt sich um einen riesigen Nationalpark, der zum Erkunden zu langen, auf Wunsch sogar mehrtägigen Wanderungen einlädt. Es erwarten Sie die bekannten, bizarren Felsformationen sowie die berühmte Basteibrücke und die Schrammsteine.

Ostfriesische Inseln

Die Nordinseln Deutschlands, wie Sylt, Amrum und Föhr, sind weitläufig bekannt. Dass wir aber auch weiter westlich mit sieben bildschönen Inseln im Wattenmeer gesegnet sind, ist wiederrum nicht überall bekannt. Ruhige, traumhafte Inseln wie Norderney, Baltrum und Borkum laden zum Verweilen am Strand ein, zeichnen sich durch ihre weiten Dünenlandschaften aus und bieten Erholung auf ganzer Linie.

Ammergauer Alpen

Auf der Suche nach einem Aktivurlaub ist man in Deutschland vor allem in den Alpen an der richtigen Stelle. Die Ammergauer Alpen bieten den perfekten Ausgangspunkt, um beeindruckende Panoramen zu erleben, kulinarische Feinheiten zu genießen und jede Menge Sport zu machen. Für kulturelle Abstecher können das berühmte Schloss Neuschwanstein sowie auch die Zugspitze sorgen.

Spreewald

Natur pur und besondere Erlebnisse hat der Spreewald zu bieten, der sich im Südosten Brandenburgs erstreckt und vor allem Radlern und Kanufahrern die schönsten Ecken zu bieten hat. Ein dichtes Waldgebiet, durch welches sich zahlreiche und unendliche Kanäle und Nebenflüsse der Spree ziehen, lässt einen mal wieder richtig durchatmen und zu vollkommenem Seelenfrieden finden.

Europa und die Welt entdecken

Wen es doch ein wenig mehr in die Ferne zieht, der wird auch europaweit oder gar weltweit einige Möglichkeiten haben. Zwar kann sich die Lage in jedem Land von einem auf den anderen Tag verändern, doch sieht es durch den Fortschritt der Impfungen schon wieder etwas besser aus. Nichtsdestotrotz sollten Sie alle Reisehinweise des jeweiligen Landes prüfen, bevor Sie eine Reise buchen oder planen.

Neuseeland

Neuseeland ist eines der faszinierendsten Länder dieser Welt und hat auch in der Pandemie von Anfang an alles richtig gemacht, sodass es landesweit sehr gut aussieht. Das Land hat wirklich alles zu bieten – vom Meer, über Berge und Täler bis hin zu großen Städten und kleinen, niedlichen Dörfern. Ein Roadtrip mit dem Van oder Wohnmobil ist die perfekte Option, das Land kennenzulernen.

Madeira

Während das portugiesische Festland von einer neuen Corona-Welle getroffen wurde, ist die Lage auf den portugiesischen Inseln weiterhin entspannt. Madeira wurde mehrfach als schönste Insel Europas ausgezeichnet und das nicht ohne Grund. Sensationelle Landschaften zieren die Insel und die Bewohner sind unwahrscheinlich gastfreundlich und machen den Urlaub zu etwas ganz Besonderem. Vor allem Wanderer und Naturfreunde kommen auf der bergigen Insel voll auf ihre Kosten.

Dubai

Als eines der sichersten Urlaubsländer während der Coronakrise hat sich der Tourismus in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon wieder erholt. Ein Ausflug in die Wüste, das Erklimmen eines der höchsten Gebäude der Welt, unendliche lokale Märkte und der richtige Hauch von Luxus erwarten Urlauber in Dubai.

Balkanreise

Häufig unterschätzte Reiseziele sind die vielen kleinen Länder des Balkans. In diesem Jahr stehen Albanien, Kosovo, Montenegro und Bosnien & Herzegowina jedoch hoch im Kurs. Besonders beliebt ist eine mehrwöchige Reise mit dem Wohnmobil durch mehrere der Länder. Da die Länder alle recht klein und überschaubar sind, ist es nicht schwer, eine Rundreise zu organisieren. Entdecken Sie unberührte Natur und traumhafte Schauplätze!

Allgemeine Reisetrends

Nachdem die Tourismusbranche lange Zeit auf Eis gelegt war, haben sich in diesem Jahr ganz neue Reisetrends gezeigt. Städtereisen werden wesentlich seltener gebucht und gemacht, da die Risiken in den Städten, die zuvor als Touristen-Hotspots galten, für viele noch zu hoch sind. Viel mehr zieht es Urlauber in diesem Jahr in die Natur und zu Outdoor-Aktivitäten.

Wandern, Bootfahren, Surfen, Mountainbiking und Co. stehen hoch im Kurs. Orte, an denen diese sportlichen Aktivitäten ausgeübt werden können, gibt es unzählige. Das Schöne ist, dass man all das mit dem eigenen Fahrzeug erleben kann. Man muss entsprechend keine große Gefahr in Kauf nehmen, um einen unvergesslichen Urlaub 2021 erleben zu können. Wie auch schon im vorherigen Jahr zieht es viele auf Campingreisen. Autark unterwegs zu sein, bedeutet letztendlich schließlich mehr Sicherheit.

Weiterhin ist durch Studien herausgekommen, dass die Mehrzahl der Urlauber bereit ist, mehr Geld auszugeben, um eine finanzielle Sicherheit zu haben. Reiseschnäppchen sind nur selten erstattbar, wenn die Reise ausfällt oder verschoben werden muss. Da wir im letzten Jahr aber schon das riesige Drama rund um Flug- und Hotelerstattungen mitbekommen haben, gehen dieses Jahr die meisten auf Nummer sicher und geben dafür lieber etwas mehr Geld aus.

Urlaub 2021 ist möglich!

Anfang des Jahres waren viele noch kritisch, ob überhaupt ein Urlaub in einem anderen Land in Frage kommen wird. Diese Bedenken sind mittlerweile zumindest teils aufgehoben. Es gibt gewiss einige Länder, in die man ohne große Sorge reisen kann. Auf die eigene Sicherheit ist natürlich überall zu achten und man sollte mit dem Thema nicht unvorsichtig umgehen. Nichtsdestotrotz sollte Ihrem Urlaub 2021 nicht viel im Wege stehen, wenn er richtig geplant wird!

