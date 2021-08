Afghanistan: Türkei beginnt Truppenabzug

Die Türkei will den Kabuler Flughafen offenbar doch nicht mehr sichern und hat laut Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums am Mittwochabend mit dem Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan begonnen.

„Die türkische Armee kehrt in unser Heimatland mit dem Stolz zurück, die ihr anvertrauten Aufgaben erfüllt zu haben“, erklärte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwochabend.

Seit 2002 sind die türkischen Streitkräfte im Rahmen der UNO, der NATO und bilateraler Abkommen in Afghanistan im Einsatz, um zu Frieden, Wohlergehen und Stabilität des afghanischen Volkes beizutragen, heißt es in der Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass die türkischen Truppen während des Chaos gemeinsam mit den Soldaten anderer Länder eingriffen und für die Sicherheit auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul sorgten. Nicht weniger als 1.129 zivile türkische Staatsbürger wurden dabei mit Militärflugzeugen evakuiert, heißt es in der Erklärung.

