Türkischer Stargastronom Nusret aka Salt Bae ruft Fans zur Zusendung von Trainigsvideos auf

Mykonos – Während seines Urlaubs auf der griechischen Insel Mykonos hat der weltberühmte türkische Stargastronom Nusret Gökçe – aka Salt Bae – auf Instagram seine 36 Millionen Fans aufgerufen, ihm seine Trainingsvideos zu schicken.

„Wo auch immer Ihr seid, was auch immer Ihr gerade tut, Ihr könnt immer trainieren. Keine Ausreden!“, so Gökçe in seinem Post. Er fordert seine Follower auf, beim Training kreativ zu sein, ganz egal, ob man nun Geräte, elastische Bänder oder auch Steine dafür nutzt. Wichtig sei es, dass man das Training beginnt. „Lasst den Sauerstoff durch Eure Adern fließen!“, schreibt der ehemalige Metzger und teilt Fotos seines durchtrainierten Körpers.

Gökçe, der auch unter dem Namen Salt Bae bekannt ist, hat seine Follower zudem aufgefordert Trainingsvideos aufzunehmen und an seine Emailadresse unter nusret.gokce@outlook.com zu senden. Er werde sie alle anschauen und auch posten. „Lass die Kraft mit dir sein!!!“, so Gökçe.

Wenn es um seine eigenen Workouts geht, bevorzugt Gökçe generell Cardiotraining sowie Eigengewichtübungen, die er auch auf Reisen durchführen kann. „Ich bevorzuge Boxen und Bodyweight-Training“, sagte er 2018, auf dem Höhepunkt seines viralen Ruhms, gegenüber GQ. „Das gibt mir die Definition und die Kernkraft, die ich will. Viel Seilspringen, Bänder, alles, was nicht nur die Muskeln stimuliert, sondern mich auch schnell macht. Ich muss in der Küche schnell sein.“

Er fügte hinzu, dass seine Leidenschaften für Essen und Fitness „Hand in Hand gehen“, und sagte: „Ich muss meinen Körper mit Energie versorgen, um zu trainieren, und ich muss trainieren, um das Essen zu essen, das ich liebe… Keine Mahlzeit sollte dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn du dich gesund ernährst und regelmäßig trainierst.“

Salt Bae

Gökce erlangte internationale Berühmtheit, nachdem er anfing, Fotos seiner theatralischen Salzstreu-Pose in den sozialen Netzwerken zu teilen. Dutzende Restaurants weltweit und ein 50-Millionen-Dollar-Hotel, gehören mittlerweile zu seiner Unternehmensgruppe.

Nur fünf Jahre Schule

Gökce sei nur fünf Jahre zur Schule gegangen und habe anschließend angefangen, als Metzger zu arbeiten. In Argentinien habe er seine Fleischschneidekünste dann perfektioniert.

Kommunikation durch Fleisch

Er habe zwar keine Fremdsprachen sprechen können, erzählte er in einem Gespräch mit türkischen Medien, habe jedoch „mit den Menschen durch das Fleisch kommuniziert“.

„Die Leute bezeichnen mich als ungehobelt“, sagte er. „Ich bin der Sohn eines Bergarbeiters. Mein Vater und meine Mutter waren Analphabeten. Ich konnte aus finanziellen Gründen nicht zur Schule gehen. Ich war 14, als ich bei einem Metzger in die Lehre ging. Fleisch wurde zu meiner Leidenschaft.“

