Für Gold sah es zunächst richtig gut aus, denn der Kurs stieg langsam und stetig an. Während der Preis pro Unze erst unter 1700 US-Doller lag, kletterte er weiter auf über 1900 US-Dollar pro Unze. Es schien so, als würde er sicher noch die 2000 US-Dollar-Marke erreichen. Immer mehr Anleger starteten Investitionen in Gold zum Aufbau eines klassischen Schutzes vor der Inflation. Trotz der Euphorie kam es etwas anders und Gold geriet Anfang des Monats Juni stark unter Druck. Der Kurs sank erneut unter 1800 US-Dollar pro Unze. Allerdings kämen die Märkte damit besser zurecht als erwartet, berichtete die Finanz und Wirtschaft, Schweiz.

Die Angst vor der Inflation wäre jedoch noch lange nicht vom Tisch, sagt FuW-Chefredaktor Jan Schwalbe. Er sieht auf dem aktuellen Niveau immer noch eine große Chance, auch wenn das Edelmetall als Sicherheit vor Inflation von vielen immer wieder als fraglich bewertet würde. Es würde in jedes gute Portfolio gehören und wer jetzt dem Gold kein großes Gewicht beimessen sollte, könne jetzt kaufen. Gold steigt, wenn die Renditen sinken. Wann der europäische und der US-Leitzins erhöht werden, wird – seiner Meinung nach – die Anleger noch lange, vielleicht Jahre ins Grübeln bringen. Dies würde auch verhindern, dass die Unze Gold wieder schnell auf 2000 US-Dollar steige. Auf dem aktuellen Niveau wäre der Goldpreis zu niedrig. Die Tendenz des Goldpreises, sich nach oben zu bewegen, würde so lange zu beobachten sein, solange das Thema Inflation im Raum stehe.

Apple-Mitgründer Steve Wozniak: Bitcoin besser als Gold

Dass Wozniak Bitcoins befürwortet, ist unter Insidern allseits bekannt. Nicht nur er, sondern viele Investoren und private Anleger haben die Vorzüge des Bitcoins schon lange entdeckt und betreiben Online-Handel mithilfe von Dienstleistern. Einer von ihnen ist The Crypto Genisus, der zu einer der profitabelsten Bitcoin-Community zählt. In der zweiten Juli-Woche schwärmte Steve laut dem Online-Medium „Der Aktionär“ in höchsten Tönen. Beim Talent Land Digital 2021, einer der größten Veranstaltung der Technologie Branche in Lateinamerika, lobte der Apple-Mitgründer den Bitcoin und die einzigartige mathematische Formel hinter dieser Kryptowährung als Wunder der Technologie.

Er hätte dabei auch auf die Vorteile des Bitcoins im Vergleich zu Gold hingewiesen. Die Vorkommen bei Gold wären begrenzt, man müsse danach suchen. Im Gegensatz dazu wäre der Bitcoin das mathematische Wunder.

Lokalen Medienberichten zufolge wäre er sich hier mit dem drittreichsten Mann in Mexiko einig. Ricardo Salinas Pliego hätte einige Tage zuvor die gleiche Meinung vertreten: Bitcoin könne als das neue Gold betrachtet werden, das leichter zu handhaben und einfacher zu transportieren wäre als Goldbarren, twitterte er als Antwort auf einen Tweet von Bitcoin-Großinvestor Michael Saylor.

Bitcoin Dienstleister arbeiten mit Broker Partnern

