London – Laut der Hilfsorganisation World Jewish Relief (WJR) benötigen 6.000 Uiguren dringend finanzielle und medizinische Hilfe.

Eine in Großbritannien ansässige jüdische Hilfsgruppe hat einen Spendenaufruf für uigurische Flüchtlinge veröffentlicht, die vor der Unterdrückung in der nordwestchinesischen autonomen Region Xinjiang geflohen sind und in die Türkei umgesiedelt wurden, wo sie finanzielle und medizinische Unterstützung benötigen, um sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden.

„In den letzten Jahren haben über 11.000 Uiguren eine gefährliche Reise riskiert und sind in die Türkei geflohen, um dieser Verfolgung zu entkommen“, heißt es in dem Aufruf.

„Die Türkei hat ihre Ankunft zunächst willkommen geheißen, aber tragischerweise sind viele jetzt dort gestrandet, ohne Recht auf Arbeit, ohne Nahrung und ohne Mittel zur Unterstützung. Die meisten haben keinen Zugang zu Arbeit oder dem Gesundheitssystem und können weder die Staatsbürgerschaft noch den Flüchtlingsstatus erhalten. Sie riskieren, interniert zu werden, wenn sie nach China zurückkehren und leben in einem ständigen Zustand der Angst.“

Die Türkei ist die Heimat von mehr als 50.000 der weltweit fast 12 Millionen Uiguren, die historisch gesehen eine befreundete türkische Nation als Zufluchtsort betrachten und für ihre religiösen und kulturellen Rechte eintreten.

„Mehr als 6.000 uigurische Flüchtlinge in der Türkei benötigen dringend unsere Hilfe und World Jewish Relief hat das Fachwissen und die Fähigkeit, sie heute zu unterstützen. Daher haben wir uns entschlossen, einen Appell zu starten, um dieser extrem gefährdeten Gemeinschaft im Exil zu helfen“, so die Organisation in einer Mitteilung.

Ephraim Mirvis, Oberrabbiner der United Hebrew Congregations of the Commonwealth (Vereinigte hebräische Gemeinden des Commonwealth), hat seine Unterstützung für die Kampagne in einem an den Online-Appell angehängten Unterstützungswort festgehalten und darauf hingewiesen, dass der WJR selbst bei Erreichen seiner Finanzierungsziele letztlich nicht in der Lage sein wird, allen hilfsbedürftigen Uiguren zu helfen.

