Mittelmeer: Türkei und Griechenland führen gemeinsame Militärübung durch

Ankara – Als Teil der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) hat die Türkei am Freitag im östlichen Mittelmeer gemeinsam mit Griechenland und Spanien eine Militärübung durchgeführt.

An der Übung nahmen die türkischen Fregatten der G- und Barbaros-Klassen, TCG Gaziantep und TCG Salihreis, die griechische Fregatte der Elli-Klasse, HS Koundouriotis, und die spanische Fregatte Cristóbal Colón der Álvaro de Bazán-Klasse teil.

Die Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) ist ein ständiger maritimer Einsatzverband der NATO im Mittelmeer und untersteht dem NATO Allied Maritime Command (MARCOM) in Northwood bei London und ist ein Teil der NATO Response Force.

Bei der Übung handelte es sich um ein sogenanntes Passex-Manöver. Eine Passing Exercise (PASSEX in der Terminologie der U.S. Navy) ist eine Übung, die zwischen Seestreitkräften durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass diese während einer „Passage“ in der Lage sind, in Zeiten des Krieges oder der humanitären Hilfe zu kommunizieren und zu kooperieren. Bei einer „Vorbeifahrt“ wird mit Marinen anderer Nationen durch verschiedene Manöver für den Ernstfall trainiert.

Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte zum Manöver auf Twitter Bilder mit dem Hashtag „#WeAreNATO“ und #StrongerTogether“.

