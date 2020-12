Türkei: Russische Journalisten wieder freigelassen

Teilen

Istanbul – Die Türkei hat zwei russische Journalisten freigelassen, die letzte Woche wegen des Verdachts verhaftet worden waren, ohne Genehmigung eine Drohnenfabrik des Herstellers Baykar gefilmt zu haben.

Ein Gericht in Istanbul ordnete die Freilassung von Alexej Petruschko und Kameramann Iwan Malyschkin an, so ein türkischer Offizieller gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die beiden Journalisten, die für den russischen Fernsehsender NTV arbeiten, wurden am Donnerstag in Istanbul verhaftet, wie das türkische Außenministerium mitteilte. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle im türkischen Außenministerium berichtete, wurden die Journalisten verhaftet, als sie „ohne jede Akkreditierung eine Drohnenfabrik filmten“.

„Sie kamen nach Istanbul zum Filmen, haben aber weder eine Erlaubnis noch eine Akkreditierung erhalten“, zitiert AFP die Quelle.

Bereits am Montag hatte der Kreml die Hoffnung auf die „baldige Freilassung“ der beiden Journalisten geäußert. Der russische Präsidentschaftssprecher Dmitri Peskow sagte Reportern, dass die Moskauer Diplomaten „in Kontakt mit der türkischen Seite“ seien, um den Fall zu lösen.

Baykars unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) wurden in jüngsten Konflikten wie in Libyen, Syrien und Bergkarabach eingesetzt. In mehreren Fällen wurden Bayraktar TB 2-Drohnen mit türkischen Luft-Boden-Flugkörpern bewaffnet.

