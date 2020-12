Serbien: Borreserven im Wert von über 2 Milliarden Dollar entdeckt

Teilen

Belgrad – Das kanadische Unternehmen Erin Ventures hat in Serbien Reserven des Borerzes in der Region Piskanja unweit der verlassenen Kohlengruben in der Nähe von Baljevac an der Ibar (Gemeinde Raska) entdeckt. Wie das serbische Wirtschaftsportal eKapija weiter berichtet, übersteige der Wert der Reserven zwei Milliarden Dollar.

Erin Ventures habe mit einem weiteren Kanadischen Unternehmen, Temas, eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Temas werde demnach im Gegenzug für die Hälfte des Eigentums in den nächsten vier Jahren 10,5 Millionen Euro investieren. Laut der vorläufigen Machbarkeitsstudie könnte diese Mine 21 Jahre in Betrieb sein, berichtet eKapija weiter.

In diesem Zeitraum könnten 11 Millionen Tonnen Bor gefördert werden. Das Element wird in der Raumfahrttechnik und in der Mobiltelefonherstellung eingesetzt.

Erin trat in das Bohrprogramm in der Nähe von Baljevac an der Ibar ein, nachdem das multinationale Unternehmen Rio Tinto die Konzession in diesem Bereich aufgegeben hatte. Wie eKapija weiter berichtet, kontrolliert Rio Tinto gemeinsam mit der türkischen Staatsgesellschaft Eti Maden bis zu 80 Prozent der weltweiten Borproduktion.. Bis zu 75 Prozent der Borreserven befinden sich demnach in der Türkei.

Die Entdeckung habe Serbien nun zu einem der Länder mit den größten Reserven dieses Erzes gemacht.

„Temas passt außergewöhnlich gut zu diesem Projekt. Sie sind nicht nur bereit, ihre Finanzierungszusagen für Piskanja mit dem erwarteten Eigenkapitalbedarf für die Projektentwicklung bis hin zur Produktion abzustimmen, sondern verfügen darüber hinaus über ein erfahrenes Managementteam mit einer gleichgesinnten Denkweise hinsichtlich der Entwicklung von Piskanja. Zweifelsohne sind wir mit ihnen als Partner stärker“, sagte Tim Daniels, CEO von Erin, in einer Stellungnahme.

