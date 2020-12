Nusret „Salt Bae“ plant 4,5-Millionen-Dollar-Restaurant in Las Vegas

Teilen

Las Vegas – Die Eröffnung des lang erwarteten Nusr-Et Steakhauses des türkischen Star-Gastronoms Nusret Gökce in der Casino-Metropole Las Vegas, steht kurz bevor.

Laut dem Restaurantführer der Stadt, „Vegas Eater“, habe Gökce bereits Anfang des Monats die benötigten Papiere bei den Behörden eingereicht und müsse jetzt nur noch seinen 32 Millionen Instagram-Followern Bescheid geben. Wie „Vegas Eater“ weiter berichtet, wird das Nusr-Et Steakhouse in ein zweistöckiges Gebäude im Außengastronomie- und Einzelhandelsviertel „The Park“ einziehen. The Park Las Vegas ist ein neues Restaurant- und Unterhaltungsviertel auf dem Las Vegas Strip. Eingebettet zwischen der T-Mobile Arena, dem Park MGM und den New York-New York Resorts, ist The Park ein Outdoor-Ziel für die ganze Familie.

Frühe Pläne haben bereits 4,5 Millionen Dollar an Baukosten allein für die Installation von Küchen auf beiden Etagen, zwei Speisesälen sowie Terrassen- und Balkonbestuhlung vorgesehen. Ein möglicher Eröffnungstermin im Jahr 2021 oder Hinweise auf das Innendesign seien noch nicht bekannt.

In den letzten zehn Jahren hat sich das Steakhaus zu einem Magneten für Prominente, Social-Media-Influencer und Food-Kritikern entwickelt.

Zum Thema

– Das Leben des Salt Bae –

Gastronomie: Wie viel kostet ein Nusret-Steak?

Seit dieser gutaussehende Mann mit dem abgewinkelten Arm Salz wie Feenstaub über das Steak bei Nusr-Et verteilt, steht die Frage im Raum: Wer ist dieser Salt Bae?