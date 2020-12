Anxhela Peristeri vertritt Albanien beim Eurovision Song Contest 2021

Teilen

Tirana – Anxhela Peristeri hat am Mittwochabend den albanischen Vorentscheid „Festivali i Kenges“ gewonnen und darf damit Albanien beim Eurovision Song Contest 2021 vertreten.

Die 31-jährige Sängerin wird bei der Eurovision, die 2021 in Rotterdam stattfinden wird, mit dem Lied „Karma“ auftreten. Dem Finale vorausgegangen sind zwei Halbfinale am Montag und Dienstag. Das albanische Fernsehen RTSH hat in diesem Jahr trotz Corona an der Tradition des jährlichen Festivali i Këngës festgehalten – auch wenn das hieß, die Shows im Freien und ohne Publikum stattfinden zu lassen, berichtet ESC-Kompakt.

Peristeri veröffentlichte 2004 ihr erstes Album Anxhela per ju. Seitdem ist sie in der albanischen Musikszene aktiv und ist auf vielen Festivals und Veranstaltungen aufgetreten. Im Jahr 2018 hatte sie ihr erstes Solokonzert, Reflektim. 2001 nahm sie erstmals am Festivali i Kenges teil. Anxhela stammt ursprünglich aus Korce, einer Stadt, die für ihre Musiker bekannt ist.