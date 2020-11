Biden-Vize Harris: Werden die Hilfe für Palästinenser wieder aufnehmen

Die Kandidatin der Demokratischen Partei für das Amt des Vizepräsidenten, Kamala Harris, deutete am Samstag in einem Interview mit The Arab American News an, dass die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Joe Biden ihre Beziehungen zu den Palästinensern erneuern und sich gegen einseitige israelische Aktionen wenden werden, die eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben.

Washington – Die Kandidatin der Demokratischen Partei für das Amt des Vizepräsidenten, Kamala Harris, deutete am Samstag in einem Interview mit The Arab American News an, dass die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Joe Biden ihre Beziehungen zu den Palästinensern erneuern und sich gegen einseitige israelische Aktionen wenden werden, die eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben.

Harris betonte auch, dass eine Biden-Administration sofortige Schritte unternehmen werde, um die wirtschaftliche und humanitäre US-Hilfe für die Palästinenser wiederherzustellen und versuchen werde, die humanitäre Krise in Gaza anzugehen. Neben der PLO-Mission in Washington werde die Biden-Regierung auch das US-Konsulat in Ost-Jerusalem wiedereröffnen.

„Joe und ich glauben auch an den Wert und die Wertschätzung jedes Palästinensers und jedes Israeli, und wir werden uns dafür einsetzen, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen in den Genuss von Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie kommen.

Harris fügte hinzu: „Wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und werden uns allen einseitigen Schritten widersetzen, die dieses Ziel untergraben, und zwar unabhängig von der Trump-Ära, in der die USA von ihrer traditionellen Position abwichen und sich auf die Seite der ultrarechten anti-palästinensischen Regierung von Benjamin Netanjahu stellten. Wir werden uns auch der Annexion und der Ausweitung der Siedlungen widersetzen“.

Harris äußerte sich auch zu Trumps höchst umstrittenem Reiseverbot für Muslime. „Diskriminierung und Bigotterie werden in einer Biden-Harris-Regierung keinen Platz haben“, so Harris. „An unserem ersten Tag im Amt werden Joe und ich die unamerikanischen Reise- und Flüchtlingseinschränkungen gegen Muslime aufheben und Amerika wieder zu einem willkommenen Ziel für Einwanderer und Flüchtlinge machen, unter anderem durch die Anhebung der Zulassungsobergrenze für Flüchtlinge“.

