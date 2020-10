Das türkische Außenministerium hat in einer Mitteilung am Montag die Unterzeichnung eines Abkommen "über technische Zusammenarbeit mit Japan" angekündigt.

Türkei Türkei kündigt Abkommen über technische Zusammenarbeit mit Japan an

Teilen

Ankara – Das türkische Außenministerium hat in einer Mitteilung am Montag die Unterzeichnung eines Abkommen s“über technische Zusammenarbeit mit Japan“ angekündigt.

„Das Abkommen über technische Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Republik Türkei und der Regierung Japans“ wird am 13. Oktober 2020 in Ankara unterzeichnet. Unsere Beziehungen zu Japan, mit dem wir langjährige Beziehungen pflegen, haben sich auf der Grundlage der 2013 begründeten strategischen Partnerschaft rasch entwickelt. Japan ist derzeit einer unserer größten Handelspartner in Ostasien. Die technische Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Aspekt unserer Wirtschaftsbeziehungen. Die japanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (JICA), die seit 1959 in unserem Land tätig ist, trägt wesentlich zu den Bemühungen in diesem Bereich bei. Es wird erwartet, dass das Abkommen den Aktivitäten und Projekten der technischen Zusammenarbeit der JICA in der Türkei neuen Schwung verleihen wird.“

„Orden der aufgehenden Sonne“

Im vergangenen Jahr wurde der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu für seine Bemühungen um die Stärkung der türkisch-japanischen Beziehungen vom japanischen Kaiser mit dem „Orden der aufgehenden Sonne“ geehrt.

Anlässlich der Zeremonie sagte Çavuşoğlu: „Japan wie auch die Türkei grenzen an den äußersten Rand Asiens, dennoch sind die Bande zwischen der Türkei und Japan stark und sehr alt. Sich in schwierigen Zeiten gegenseitig zu unterstützen, ist Ausdruck der innigen Harmonie zwischen unseren Ländern“, fügte er hinzu.

Miyajima betonte seinerseits, dass die beiden Länder bei dieser Auszeichnung näher kommen würden. Die Türkei und Japan seien zwei Staaten mit einem Herz, fügte Miyajima hinzu.

Der japanische Botschafter wies darauf hin, dass Çavuşoğlu die erste Person war, die diese Auszeichnung seit Beginn der „Reiwa-Ära“ in Japan erhalten hat. „Reiwa“ bedeutet so viel wie „schöne Harmonie“. Die Ära „Heisei“ („Frieden schaffen“) ging mit der Abdankung von Kaiser Akihito am 30. April nach rund 30 Jahren zu Ende.

Adnan Menderes und Fatin Rüştü Zorlu, ehemaliger Premierminister bzw. Außenminister der Türkei, erhielten 1958 den „Orden der aufgehenden Sonne“ und waren damit die ersten Türken, die diesen Preis aus Japan erhielten, so Miyajima.

Auch interessant

– Türkisch-japanische Freundschaft –

„Ertuğrul 1890“: Bewegender Film über türkisch-japanische Freundschaft kommt in die Kinos

Die filmische Umsetzung zweier schicksalhafter Ereignisse, die beide Nationen verbinden, hat in der Türkei wie auch in Japan für emotionale Reaktionen gesorgt.