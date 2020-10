Türkei: Investitionen der EU-Wiederaufbaubank werden 1,5 Milliarden Euro erreichen

Der Vizepräsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Jürgen Rigterink, sagte am Dienstag, dass die Investitionen der Bank in der Türkei bis zum Ende dieses Jahres voraussichtlich 1,5 Milliarden Euro (1,77 Milliarden Dollar) erreichen werden.

Wie die englischsprachige Daily Sabah (DS) berichtet, sagte Rigterink vor dem jährlichen Gipfel der EBWE am 7. Oktober in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu, dass die Bank im vergangenen Jahr etwa 1 Milliarde Euro in der Türkei investiert habe. In diesem Jahr sei dieser Betrag bereits mit Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Bankwesen und erneuerbare Energien, erreicht worden.

Die Türkei verfüge über eine starke wirtschaftliche Basis und genieße die Vorteile einer jungen und gebildeten Bevölkerung, dynamischer und unternehmerisch denkender Geschäftsleute, einer Produktions- und Logistikinfrastruktur und seiner strategischen geografischen Lage, so der EBWE-Chef. Die Türkei habe im den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits fast ein Fünftel der Gesamtinvestitionen – 5,1 Milliarden Euro – der EBWE erhalten. Ägypten war mit 459 Millionen Euro der zweitgrößte Empfänger, berichtet DS weiter.

Rigterink merkte an, dass die Türkei in Krisen äußerst krisenresistent sei, und fügte hinzu, dass das Land auch weiterhin das prominenteste Land sein wird, das EBWE-Investitionen erhält.

