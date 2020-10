Spanischer Botschafter: Wir glauben nicht an Sanktionen gegen die Türkei

Teilen

Ankara – Entgegen den Meldungen über eine angebliche Isolation der Türkei, loben immer mehr Länder die guten Beziehungen mit Ankara.

Neben Fernoststaaten wie Malaysia und Atommacht Pakistan oder arabischen Staaten wie Libyen und Katar loben auch zunehmend europäische Länder wie Serbien, Ukraine und EU-Mitlieder wie Ungarn, Bulgarien sowie jüngst auch Spanien die guten Beziehungen zur Türkei. Diese Staaten sprechen sich für einen weiteren Ausbau der Kooperationen aus.

Spanischer Botschafter gegen Türkei-Sanktionen

Der spanische Botschafter in Ankara sprach sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu gegen Türkei-Sanktionen aus.

Sowohl die Türkei als auch Griechenland seien „sehr gute Freunde“, Spanien „glaube jedoch nicht an Sanktionen gegen die Türkei“.

„Wir glauben nicht an Sanktionen, was wir glauben, ist, dass wir der Türkei, eine Möglichkeit der Annäherung an die Union, eine Perspektive bieten müssen“, so Javier Hergueta.

Hergueta fügte hinzu, dass der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, „ein Mandat des Rates hat, genau dies zu untersuchen“.

„Der Weg, dies zu erkunden, besteht darin, dass wir den Beginn oder die Wiederaufnahme von Verhandlungen in bestimmten Aspekten, die noch ausstehen, beschleunigen, wie zum Beispiel Visafreiheit, die Migrationsfrage und das Abkommen über die Zollunion“, betonte der spanische Botschafter.

Bezüglich der Beziehungen zwischen Madrid und Ankara sagte der spanische Botschafter, dass „es sehr wenig Raum für Verbesserungen“ gebe, da die beiden Beziehung beider Länder „ausgezeichnete“ seien.

Auch interessant

– Ausland –

Ukraine lobt Beziehungen zur Türkei

Die Beziehungen der Ukraine zur Türkei haben einen noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht, betonte der ukrainische Präsident am Dienstag.