Paysafecard: Zahlungsoption in deutschen Online Casinos

Erfahre in diesem Beitrag alle Vor- und Nachteile der paysafecard für Einzahlungen und Auszahlungen in den besten Online Casinos für deutsche Spieler.

Paysafecard ist die beste Zahlungsmethode für deutsche Spieler in Online Casinos

Von Matthias Bader

In den Online Casinos gibt es viele Zahlungsmethoden für Spieler aus Deutschland. Doch welche ist die beste von diesen vielen Möglichkeiten? Die Wünsche der Spieler sind verschieden. Der Eine legt mehr Wert auf Schnelligkeit von Ein- und Auszahlungen während ein anderer die Gebühren für Auszahlungen am meisten beachtet. Für die meisten beginnt es allerdings immer mit der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einfachheit von Zahlungen im Online Casino.

Hier kann ich meine jahrelange Erfahrung mit Online Zahlungen in Internet Casinos ins Spiel bringen. Ich habe schon auf den ersten Casinoseiten im Web um echtes Geld gespielt und habe bis heute nicht damit aufgehört. Als Chef Editor bei CasinoNow habe ich, Matthias Bader, mein Hobby zum Beruf gemacht und helfe den Spielern mit meinem Wissen.

Eine sichere Zahlungsmethode ist für mich eine der wichtigsten Grundlagen beim Echtgeld Glücksspiel. In diesem Beitrag erkläre ich daher, warum deutsche Spieler so gerne die paysafecard verwenden , wenn sie im Online Casino spielen. So finden Sie am leichtesten heraus, ob die Zahlungsmethode auch etwas für Sie ist.

Wie funktioniert die paysafecard?

Bei der Bezahlung mit einer paysafecard dreht sich alles um die 16-stellige PIN. Das ist ein Code, der bares Geld wert ist. Diesen kauft man bei einer Verkaufsstelle wie Tankstellen, Supermärkten oder bei der Deutschen Post ein. Zusätzlich gibt es auch Online offizielle Vertriebspartner, die diese begehrten Nummern verkaufen. In Deutschland sind die Beträge 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 100 € verfügbar. Wer im Online Casino Paysafe verwenden möchte, gibt einfach nur den 16-stelligen Code an.

Ist paysafecard eine sichere und seriöse Methode?

Die 16-stellige PIN ist wie richtiges Bargeld. Wer den Code hat, der kann damit zahlen. Der Zahlungsvorgang selbst im paysafecard Casino ist durch höchste Sicherheitsstandards für Online Zahlungen abgesichert. Außerdem ist immer nur das jeweilige Guthaben der PIN verfügbar. Selbst wenn Ihnen jemand den Code klauen würde, könnten nur der Wert der Karte gestohlen werden. Die Online Casino paysafecard Einzahlung ist daher eine 100-prozentig sichere und seriöse Zahlungsmethode.

Ein- und Auszahlungen mit paysafecard für Online Casinos

Bei der Einzahlung wählen Sie einfach diese Zahlungsmethode aus und geben den gewünschten Betrag an. Diese muss natürlich niedriger oder gleich wie ihr Guthaben bei Paysafe sein. Sie können allerdings auch mehrere Karten kombinieren. Danach wird der PIN von Ihnen verlangt. Sofort nach dem Bestätigen wird der Betrag auf dem Spielkonto gutgeschrieben.

Die Online Casino paysafecard Auszahlung ist schon ein wenig komplizierter. Davor legen Sie ein MyPaysafe Konto an. Das ist dann eine Art E-Wallet. Nur damit sind Auszahlungen von Gewinnen aus dem Casino möglich. Leider gibt es trotzdem auch viele Casinoseiten, die keine Auszahlungen für Paysafe anbieten.

Vor- und Nachteile von paysafecard für Online Casinos

Bevor Sie zum ersten Mal die paysafecard testen, möchten Sie sicherlich über die Vor- und Nachteile Bescheid wissen. Daher zählen wir nachstehend die wichtigsten Punkte dazu auf, damit Sie sicher entscheiden können, ob das die beste Zahlungsmethode für Sie ist.

Vorteile der paysafecard

Einzahlungen und Auszahlungen werden sofort gutgeschrieben.

Diese Zahlungsmethode ist hundertprozentig sicher.

Den PIN kann man bei den Händlern mit Bargeld kaufen. So kann man auch ohne Kreditkarte im Internet zahlen.

Beim Kauf vor Ort bleibt die Zahlung vollkommen anonym.

Nirgendwo taucht auf, dass Sie im Online Casino spielen. Weder die Hausbank noch der Partner oder die Partnerin erfahren jemals von Ihren Glücksspielaktivitäten.

Durch die praktischen Stückelungen können Sie auch Ihr monatliches Spielbudget im Sinne von verantwortungsvollem Spielen leicht im Auge behalten.

Mit der E-Wallet my paysafecard kann man auch Gewinne auszahlen und im Internet belassen.

Zur E-Wallet gibt es auch eine Mastercard. So kann man mit Gewinnen aus dem Online Casino direkt im Supermarkt einkaufen gehen oder das Auto tanken.

Nachteile der paysafecard

Für die Auszahlung muss man sich erst ein my paysafecard E-Wallet anlegen.

Durch das E-Wallet für Auszahlungen verliert man die Anonymität.

Manche Casinos verlangen Gebühren für die Verwendung dieser Zahlungsmethode.

Bei der Abhebung von Restguthaben von der paysafecard auf das eigene Bankkonto fallen hohe Gebühren an.

Bei längerer Nichtnutzung der Karte fallen auch hohe Spesen an.

Es gibt keinen Online Casino Paysafe Bonus.In Deutschland sind Einzahlungen mit 50 € und Auszahlungen mit 2.500 € pro Transaktion limitiert.

Paysafecard Statistik und Geschichte in Deutschland

Die paysafecard wirbt selbst damit, dass sie 650.000 Verkaufsstellen in 50 Länder hat. Die Geschichte begann im Jahr 2000 in Deutschland und Österreich. Bereits 2002 wurde der E-Voucher eingeführt, wo man nur mehr einen Bon-Ausdruck anstatt einer physischen Karte erhält.

Ab 2004 konnte die Karte online erworben werden. Im Jahr 2007 wurden mit der paysafecard erstmals über 10 Millionen Transaktionen weltweit durchgeführt und damit einer der größten Meilensteine erreicht. Seit 2009 gibt es die eigene Mastercard. 2018 hatte das Unternehmen als Teil der Paysafe Group einen Wert von 3,4 Milliarden Euro, was auch für die Nutzer mehr Sicherheit bedeutet.

Schnell, sicher und einfach ins paysafecard Casino

Wer Bargeld im Online Casino verwenden möchte, kann in Deutschland gar keine andere Zahlungsmethode wählen. Aber auch Anonymität und Sicherheit sind bei der paysafecard wesentlich besser als bei anderen Zahlungsanbietern. In Zeiten einer unklaren Rechtslage können hier Glücksspiel Gewinne bequem im Internet verbleiben und niemals Deutschland erreichen. Daher ist diese Zahlungsoption so beliebt bei deutschen Spielern im Internet.