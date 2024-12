Casino Infinity wird von Benutzern in der Schweiz häufig zum Spielen von Casinospielen oder für Sportveranstaltungen bevorzugt.

Glücksspiel Ist Casino Infinity in der Schweiz legal?

Das Wachstum des Online-Glücksspiels im Land hat jedoch auch zur Einführung verschiedener Plattformen geführt, auf denen Benutzer spielen können. Sie müssen bestätigen, ob die verwendete Website für sie legal verfügbar ist oder nicht. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Rechtmäßigkeit der Casino Infinity-Plattform für Benutzer in der Schweiz.

Schweizer Glücksspielgesetze

Bevor sich Spieler über die Legalität des Casino Infinity freuen, müssen sie einen Blick auf die in der Schweiz geltenden Glücksspielgesetze werfen. Es ist zu beachten, dass alle Glücksspielaktivitäten im Land mithilfe des Bundesgesetzes über Glücksspiele geregelt werden, das 2019 eingeführt wurde. Dieses Gesetz hat den Nutzern in der Schweiz einen Rahmen sowohl für landbasierte als auch für Online-Casinos gegeben.

Lokale Online-Casinos müssen über eine Lizenz der Glücksspielbehörde verfügen, um im Land operieren zu dürfen.

Der Zugriff auf internationale Websites ohne Lizenz ist für Benutzer im Land eingeschränkt, während Websites mit Lizenzen bekannter Behörden problemlos betrieben werden können.

Wenn wir einen Blick auf die Anforderungen werfen, die für den reibungslosen Betrieb der Site für Benutzer in der Schweiz erforderlich sind, können wir feststellen, dass diese nur die lizenzierten Plattformen verwenden können.

Casino Infinity Lizenzierung

Casino Infinity ist legal unter einer internationalen Lizenz der Anjouan Gaming Authority gegründet worden. Spieler können sich die Details der Lizenz des Unternehmens auf der offiziellen Website ansehen, was uns auch über die Transparenz der Website bei der Weitergabe aller Details an die Benutzer informiert. Die Vorteile, die Spieler durch die offizielle Lizenz der Casino Infinity-Website erhalten können, sind wie folgt:

Spielerschutz. Die persönlichen Daten, die die Benutzer bei der Registrierung oder Kontobestätigung angeben, werden mithilfe der SSL-Verschlüsselungssicherheitsmethoden dieser Site geschützt.

Faire Spielpraxis. Die Casinospiele, die den Benutzern auf der Casino Infinity-Plattform zur Verfügung stehen, werden mithilfe der Zufallszahlengenerator-Technologie (RNG) erstellt, die ihnen dabei hilft, sicherzustellen, dass die Spiele legal gespielt werden und es unmöglich ist, die Ergebnisse der kommenden Runden vorherzusagen. Darüber hinaus werden die Quoten der im Casino Infinity verfügbaren Sportereignisse auch vom Buchmacher sorgfältig festgelegt, um ihnen wettbewerbsfähige Quoten zu bieten.

Richtlinien für verantwortungsbewusstes Spielen. Casino Infinity stellt sicher, dass Spieler nicht süchtig nach Casinospielen oder Sportereignissen werden, weshalb es sogar verschiedene Richtlinien für verantwortungsbewusstes Spielen gibt. Spieler können die Details auf der offiziellen Website überprüfen und sich über die Tools informieren, die ihnen dabei helfen, sicher und verantwortungsbewusst zu spielen. Sie können Optionen wie Einzahlungslimits, Wettlimits und sogar Selbstausschluss finden, die ihnen dabei helfen, ihre Aktivitäten auf der Plattform einzuschränken.

Streitbeilegung. Wenn Spieler beim Betrieb der Casino Infinity-Website auf Probleme stoßen, können sie sich per Live-Chat oder E-Mail an den Kundendienst wenden, der ihnen hilft, ihre Fragen innerhalb weniger Minuten zu klären.

Daher können Spieler Casino Infinity auch in der Schweiz sicher und geschützt nutzen, da es rechtmäßig unter der Lizenz der Anjouan Gaming Commission ansässig ist.

