ChatGPT: OpenAI-Whistleblower tot aufgefunden

San Francisco – In einer tragischen Wendung wurde Suchir Balaji, ein ehemaliger Forscher und Whistleblower des KI-Unternehmens OpenAI, tot in seiner Wohnung in San Francisco aufgefunden. Ein Polizeisprecher sagte, die Polizei sei gegen 13 Uhr an diesem Tag in die Wohnung von Lower Haight gerufen worden, nachdem sie einen Anruf erhalten habe, in dem sie gebeten worden sei, sich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen.

Balaji hatte erst vor kurzem OpenAI verlassen und sich öffentlich gegen die Praktiken des Unternehmens ausgesprochen. In einem Interview mit der New York Times im Oktober hatte er behauptet, dass OpenAI Urheberrechtsgesetze verletzte, indem es geschützte Materialien zur Training seiner KI-Modelle wie ChatGPT nutzte. Diese Anschuldigungen führten zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten, die gegen das Unternehmen anhängig sind.

Am 18. November reichte die Times einen Brief beim Bundesgericht ein, in dem Balaji als eine Person mit „einzigartigen und relevanten Dokumenten“ genannt wurde, die sie in ihrem aktuellen Rechtsstreit gegen OpenAI verwenden würde.

In dieser Klage wird behauptet, dass Microsoft und OpenAI einfach die Arbeit ihrer Reporter und Redakteure abkupfern und dabei die journalistische Ethik und Rechtmäßigkeit missachten.

Die Nachricht von Balajis Tod hat die Technologie- und AI-Community erschüttert, insbesondere da er kurz zuvor in einem Gerichtsdokument im Zusammenhang mit einer Urheberrechtsklage gegen OpenAI erwähnt wurde. OpenAI selbst drückte in einer Erklärung ihr tiefstes Mitgefühl aus: „Wir sind am Boden zerstört, diese unglaublich traurige Nachricht zu erfahren, und unser Herz geht an Suchirs Angehörige in dieser schwierigen Zeit.“

Die Umstände seines Todes rufen erneut Fragen über die ethischen und rechtlichen Grenzen in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auf. Es hat in den sozialen Medien und auf Plattformen wie X zu zahlreichen Spekulationen und Diskussionen geführt, wobei viele betonen, dass Balajis Tod ein tragisches Beispiel für den Druck ist, dem Whistleblower in der Tech-Branche ausgesetzt sind.