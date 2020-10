Fans verurteilen Arsenals politischen Nigeria-Tweet

Teilen

London – Tausende Twitter-User haben einen Tweet des FC Arsenal scharf verurteilt.

Viele Fans bezeichneten den Tweet als politisch und nannten Arsenal „heuchlerisch“, weil der Club sich im vergangenen Dezember von Mesut Özil distanzierte, als dieser die Unterdrückung der Uiguren in der autonomen Republik Xinjiang durch China verurteilte und sich mit der muslimischen Minderheit solidarisch zeigte.

„Was die Kommentare von Mesut Özil in den sozialen Medien betrifft, muss Arsenal eine klare Aussage machen“, hieß es in einer Stellungnahme des Clubs damals. „Der veröffentlichte Inhalt ist Özils persönliche Meinung. Als Fußballverein hat sich Arsenal immer an den Grundsatz gehalten, sich nicht in die Politik einzumischen“, so der Arsenal.

In Solidarität mit den Demos in Nigeria äußerte sich der Londoner Fußballclub am Samstagmorgen jedoch sehr politisch:

An unsere nigerianischen Fans Wir sehen Euch, wir hören Euch, wir fühlen mit Euch

Wir haben unsere Replies gelesen

Wir haben das Filmmaterial gesehen

Wir können uns den Schmerz nicht vorstellen

Unsere Gedanken sind bei allen in Nigeria

Bleiben Sie stark. Bleiben Sie sicher

Viele Fans bezeichneten den Tweet heuchlerisch

„Aber als Özil versuchte, so etwas zu tun, habt ihr ihn rausgedrängt. Ihr erhebt euch nur, wenn es euch finanziell nicht schadet“, so twitterte etwa ein User mit dem Namen „Dave“.

„Vielen Dank, aber Özil ist auch ein Mensch wie unsere nigerianischen Brüder. Sie sprechen von Menschlichkeit, wenn Sie unseren eigenen loyalen Spieler erniedrigen. Das nennen wir Heuchelei auf hohem Niveau. Schämen Sie sich für das Management von Arsenal“, schrieb ein Fan aus Kenia.

Twitteruser „Byron Wan“ aus Los Angeles schrieb:

„Heuchelei in ihrer hässlichsten Form. Hat Arsenal den Schmerz der Uiguren gespürt? Mesut Özil twitterte Bemerkungen, in denen er die Uiguren unterstützte und mit ihnen sympathisierte. Im letzten Dezember hat sich Arsenal dem Druck Chinas gebeugt; gegen China haben sie nie ein Wort gesagt. Jetzt auf einmal spüren sie den Schmerz der Nigerianer.“

China nimmt Özil aus Videospielserie

Nach den kritischen Äußerungen des ehemaligen deutschen Nationalspielers, wurde er in China aus der Fußball-Simulation Pro Evolution Soccer genommen. Der chinesische Hersteller des Spiels, NetEase, begründete das Löschen von Özils virtuellem Charakter mit dessen „extremen Aussagen“ über China. „Wir können es nicht verstehen, akzeptieren oder entschuldigen!“ Die chinesischen Spiele „Pro Evolution Soccer“, „Pro Evolution: Kings Assembly“ und „Pro Evolution Club“ wiesen keinen Spieler „Mesut Özil“ mehr auf, hieß es weiter.