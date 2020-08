Erfolgreich Traden, ohne den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen

Die Börsenkurse steigen seit Monaten immer weiter in die Höhe und immer mehr Menschen haben Trading für sich entdeckt. Dabei wird dieses noch immer sehr oft mit endlosen Stunden vor dem Computer in Zusammenhang gebracht. Das klischeehafte Bild vom einsamen Trader, der den ganzen Tag alleine in seinem Büro sitzt, will einfach nicht verschwinden.

Als erstes wollen wir mit dem Mythos aufräumen, dass es einen Zusammenhang zwischen investierter Zeit und den Gewinnen beim Trading gibt. Nur weil man viel Zeit damit verbringt zu traden, bedeutet dies nicht, dass man höhere Gewinne einfährt als andere Trader. Das Gegenteil ist oft der Fall, denn vor allem unerfahrene Trader haben die Tendenz, zu viele Trades auszuführen, was zu mehr Gebühren führt und oft auch in mehr Fehlentscheidungen münden kann.

Es ist daher wichtig zu wissen, wann man vor dem Computer sitzen sollte und 100 % Fokus aufbringen muss. Hierzu sollte man wissen, dass vor allem die erste Stunde und die letzte Stunde eines Handelstags die volatilsten Kurse mit sich bringen. Viele Trader nutzen sogar nur diese zwei Stunden, um ihre Trades auszuführen. Anstatt also den ganzen Tag damit zu verbringen, sollte man sich auf diese zwei Stunden eines jeden Marktes konzentrieren. Da die Börsen in den USA, Deutschland und zum Beispiel Japan zu unterschiedlichen Zeiten öffnen und schließen, kann man dann trotzdem schnell auf sechs Stunden kommen, in denen man die Volatilität sehr gut ausnutzen kann.

Neben der Tatsache, dass man weniger traden und sich auf bestimmte Stunden konzentrieren sollte, gibt es aber auch noch ein paar Tools, die das Leben eines jeden Traders einfacher und angenehmer machen.

Mobiles Trading vs. Desktop

Alle Broker haben mittlerweile ein mobiles Angebot, welches dafür sorgt, dass man seine Trades im Grunde zu jeder Zeit und an jedem Ort durchführen kann. Daher muss man theoretisch überhaupt gar nicht mehr zu Hause vor dem Computer sitzen, wenn man das nicht will. Wir würden allerdings empfehlen, dass man zumindest zu den vorgestellten Stoßzeiten einen starken Fokus auf die Märkte hat und dies ist sicherlich einfacher, wenn man alleine vor seinem Computer sitzt, als wenn man mit 50 anderen Menschen in einem Bus oder der Bahn ist.

Abseits dieser Stoßzeiten sind die mobilen Angebote der Broker aber perfekt dafür, um Sie immer auf dem Laufenden zu halten. Sie können jederzeit auf die aktuellen Kurse und Nachrichten zugreifen. Dies versetzt Sie in die Lage, bei Bedarf auch Trades von unterwegs durchführen zu können. Sie können sich zum Beispiel einfach eine Benachrichtigung zuschicken lassen, sobald ein Aktienkurs unter eine bestimmte Marke fällt. Daraufhin können Sie sofort handeln, ihren Trade durchführen und anschließend die Gewinne einsammeln.

Diese Möglichkeiten sorgen dafür, dass man nicht mehr stundenlang vor dem Computer sitzen muss, wenn man als Trader erfolgreich sein will. Wer es jedoch noch einfacher haben will und noch weniger Zeit mit dem Traden verbringen will, der sollte sich gemanagte Trading-Accounts ansehen. Bei diesen muss man fast nichts mehr selber machen! Allerdings sollte man sich auch bewusst darüber sein, dass es durchaus einige Gefahren von gemanagten Accounts gibt. Vor allem beim Forex-Handel sind diese Accounts aber durchaus eine Alternative.

Forex-Trading und Freizeit

Sie sehen also, dass es einige Möglichkeiten gibt, um sicher zu stellen, dass man als Trader nicht den ganzen Tag allein vor dem Computer verbringt. Wir sind uns sogar sicher, dass es besser ist, wenn Sie sich als Trader genügend Zeit abseits der Börsen nehmen. Genießen Sie die Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Das ist nicht nur angenehmer, sondern auch besser für Ihren Erfolg: Gute Trades erfordern einen kühlen Kopf – und den kann man kaum haben, wenn man niemals abschaltet. Wenn Sie unsere Tipps aber beachten, dann werden Sie nicht nur mehr Geld verdienen, sondern auch ein besseres Leben führen. Hier nochmal alle Tipps im Überblick:

Führen Sie weniger Trades aus, die aber auf besseren Entscheidungen basieren

Traden Sie die Volatilität in der ersten und letzten Stunde des Marktes

Nutzen Sie die mobilen Apps der Broker

Ziehen Sie gemanagte Accounts in Betracht

Beachten Sie dabei immer, dass ihnen diese Trading-Tipps nur weiterhelfen, wenn Sie sich ein gutes Wissen über Trading im Allgemeinen aufgebaut haben. Lernen Sie verschiedene Trading-Strategien kennen und stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was Sie machen. Es gibt unzählige Kurse, Bücher und Informationsquellen, um alles über den Handel mit Forex oder Aktien zu lernen. Nutzen Sie die große Auswahl und lernen Sie so viel wie möglich, bevor Sie ihr Geld investieren.