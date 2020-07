PKK-Drogen: Türkische Polizei beschlagnahmt über 50 Kilo Heroin

Teilen

Hakkari (nex) – Im Zuge ihrer seit Monaten andauernden großangelegten Operationen gegen das Drogennetzwerk der PKK, ist den türkischen Ermittlungsbehörden ein weiterer Schlag gegen die Terrororganisation gelungen.

Wie Sprecher der Behörde mitteilten, beschlagnahmten Einsatzkräfte am Donnerstag in der südöstlichen Hakkari-Provinz der Türkei 52,4 Kilogramm Heroin. Die Drogenpakete waren demnach im Laderraum eines Lkws versteckt und wurden bei einer Verkehrskontrolle in Bezirk Yüksekova entdeckt.

Laut türkischen und internationalen Ermittlungsbehörden schmuggelt die PKK den größten Teil des Heroins nach Europa. Neben Schutzgeld, welches als „Spende“ eingesammelt wird, gehört der Drogenhandel zur wichtigsten Geldquelle für die PKK-Terrororganisation.

„Formal geht es um freiwillige Zahlungen für die Sache der Kurden. Das ganze wird als Spende deklariert. Aber jede Familie ist angehalten, Geld zu geben“, so Oberstaatsanwalt Alexander Hauser der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es könne auch schon einmal als Ziel ausgegeben werden, dass jede Familie 1000 Euro geben solle. Dabei gehen die Spendeneintreiber offenbar nicht immer zimperlich vor. Hauser sagte: „Bisweilen wird auch subtiler Druck ausgeübt. Es kann schon einmal sein, dass bis zu drei Spendeneintreiber bei den Betroffenen auftauchen.“

Einem im Jahr 2018 veröffentlichten Bericht des türkischen Justizministeriums zufolge, produziert die Terrorgruppe Heroin in Labors, die in ihren Lagern im Nordirak eingerichtet wurden und schmuggelt es von dort aus nach Europa. In Labors in Städten wie etwa Celle oder Hamburg werde das Heroin dann gestreckt. Die Gewinne nutze die Terrorgruppe zur Finanzierung von Terroraktivitäten.

In ihrer mehr als 30-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei war die PKK – von der Türkei, den USA und der EU als terroristische Organisation geführt – für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich.

Auch interessant

– PKK kontrolliert 40% des Heroinhandels in Europa –

Roberto Fragnito: PKK investiert Milliarden, um feindselige Stimmung gegen Ankara zu schüren

Die Terrororganisation verfüge über ein stabiles Gesamtvermögen von etwa 86 Milliarden US-Dollar (knapp 77 Milliarden Euro), das nicht nur für den Terror selbst, sondern auch dafür nutzbar gemacht wird, internationalen Druck auf die Türkei aufzubauen und eine feindselige Stimmung gegen Ankara zu schüren. Bei der Aufbringung dieser Finanzmittel spielen nicht zuletzt die Produktion und der Vertrieb von Heroin eine tragende Rolle.