Vucic: Bereit mit Pristina zu verhandeln

Serbien ist bereit, mit Pristina zu verhandeln, ohne Fristen und "in gutem Glauben", gegenseitige Anerkennung stehe jedoch nicht auf der Tagesordnung, sagte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.

Teilen

Belgrad – Serbien ist bereit, mit Pristina zu verhandeln, ohne Fristen und „in gutem Glauben“, gegenseitige Anerkennung stehe jedoch nicht auf der Tagesordnung, sagte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.

„Wir sind bereit zu verhandeln“, sagte Vucic in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei jedoch noch keine Weiße Fahne gehisst worden.

Ein Dialog sei willkommen, wenn es ein Dialog ist, in dem überlegt wird, was möglich ist und was ein Kompromiss ist.

„Wir glauben, dass es im besten Interesse der Albaner und der internationalen Gemeinschaft ist, über die Freiheit des Kapital-, Personen- und Dienstleistungsverkehrs zu diskutieren“, betonte Vucic.

In diesem Zusammenhang erinnert Reuters daran, dass der von der EU vermittelte Dialog 2018 ausgesetzt wurde, als das Kosovo 100 Prozent Steuern auf serbische Waren einführte, und dass die Beseitigung dieser Handelsbarriere durch die neue Regierung in Pristina in diesem Monat den Weg für die Wiederaufnahme des Dialogs eröffnete.

Reuters erinnert in dem Bericht daran, dass Serbien seine Beziehungen zu Pristina normalisieren muss, bevor es der EU beitreten kann.

Vucic wies auch darauf hin, dass Serbien ausgewogene Beziehungen mit dem Westen, China und Russland, sowie eine Mitgliedschaft in der EU und eine Einigung mit Pristina anstrebe. Belgrad habe zudem nicht vor, zwischen Russland – einem natürlichen slawischen und orthodoxen Verbündeten, der EU – seinem wichtigsten Handelspartner – und China zu wählen.

„Wir haben unsere eigene Agenda, einen Vorsitz, nicht zwei. Wie können wir sagen ‚Lang lebe Hongkong und lang lebe Taiwan‘ und dann von China Unterstützung für unsere territoriale Integrität erwarten? Ganz zu schweigen davon, dass China unser Freund ist, der uns geholfen hat“, sagte der serbische Präsident. Laut Reuters bezeichnet sich Vucic selbst als „Eurorealist“ und fügte hinzu, dass die EU-Mitgliedschaft ein strategisches Ziel bleibe.

„Abgesehen von der Tatsache, dass wir gemeinsame Werte teilen, betreiben wir 67 Prozent unseres Handels mit der EU“, betonte Vucic.

Auch interessant

– Balkan –

Serbien und Palästina unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Serbiens, Nebojsa Stefanovic, und Palästinas Außenminister, Riyad Al-Maliki, haben am 8. Januar ein Abkommen im Bereich der Sicherheitszusammenarbeit unterzeichnet.