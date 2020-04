Erdogan: Zeitalter des Geldes und der Aktienmärkte sind vorbei

Teilen

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Montag die Gründung einer neuen Weltordnung angekündigt. Das Zeitalter des “Geldes und der Aktienmärkte” sei vorbei.

“Es stellte sich heraus, dass es in der Wirtschaft nicht nur um Geld und den Aktienmarkt geht, sondern auch um die Verteilungsgerechtigkeit geht. In dieser neuen Ära wird sich in der gesamten Welt die Methode nach der Devise ,Lass den Menschen leben, damit der Staat überlebt’ im zentralen System der Staaten durchsetzen. Wir können sehr deutlich sehen, dass nach der Corona-Pandemie nichts mehr so sein wird wie früher“, zitiert DWN den türkischen Staatschef.

Die Türkei werde härter zusammenarbeiten, um ihren starken Platz in der neuen Weltordnung einzunehmen. In diesem Prozess bräuchte das Land die harte Arbeit und die Fähigkeiten jedes Bürgers. Alle Segmente der Produktion von Waren und Dienstleistungen, vom Arbeitnehmer bis zum Arbeitgeber, sollten auf diese neue Zeit vorbereitet sein, berichtet DWN weiter. „Hoffentlich werden wir die bevorstehenden Herausforderungen meistern“, so Erdogan.

Auch interessant

– Corona-Pandemie –

Türkei liefert Corona-Schutzmasken nach Österreich

Wie der türkische Botschafter in Wien bestätigte, wird die Türkei Corona-Schutzmasken nach Österreich liefern.