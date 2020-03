Coronavirus: Erste Todesfälle in Deutschland

In Deutschland ist erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein Mensch gestorben. Das hat der Kreis Heinsberg am Montag mitgeteilt.

Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte die Information. Der Landrat wollte am Abend Einzelheiten bekanntgeben, berichtet RND.

Laut dem Gesundheitsministerium gebe es sogar zwei Todesfälle. Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, haben sich in NRW bisher 515 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 31 mehr als am Vortag. 292 kommen demnach aus dem Kreis Heinsberg. Deutschlandweit seien es 1112 Menschen.

In Brandenburg sind 5000 Personen unter häusliche Quarantäne gestellt worden.