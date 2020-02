Spanisch – eine der meist gesprochenen Sprachen der Welt

Die spanische Sprache gehört zu den Weltsprachen – neben Spanien selbst ist die Sprache mit all ihren Dialekten vor allem in Mittel- und Südamerika verbreitet. Sie basiert auf dem Lateinischen und wird von etwa 350 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen.

Madrid – Die spanische Sprache gehört zu den Weltsprachen – neben Spanien selbst ist die Sprache mit all ihren Dialekten vor allem in Mittel- und Südamerika verbreitet.

Sie basiert auf dem Lateinischen und wird von etwa 350 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen, wobei eine steigende Tendenz zu erkennen ist. Auch im deutschsprachigen Raum wird die Sprache immer beliebter, an vielen Gymnasien oder als Drittsprache wird in Deutschland immer häufiger Spanisch gelehrt, während das Erlernen von Französisch eher rückläufig ist.

Allerdings muss natürlich auch Spanisch Schritt für Schritt erlernt werden. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen von Spanisch liegt darin, dass sich die Schüler anstrengen, motiviert sind und regelmäßig ihr Vokabular und die Grammatik wiederholen.

Auf diese Weise lassen sich die Kenntnisse ständig weiter ausbauen. Wer die Grundlagen der Sprache bereits kennt, sollte auch einmal eine Sprachreise in ein spanischsprachiges Land machen, während der sie kontinuierlich Spanisch sprechen und ihre Kenntnisse vertiefen können.

Wer Deutsch als Muttersprache hat, lernt gut spanisch

Das Erlernen von Spanisch ist nicht schwer für Deutsche, dies bestätigen auch diejenigen, die es einmal versucht haben. Die folgenden Beispiele stellen die spanische und deutsche Sprache einmal direkt gegenüber und verdeutlicht, warum das Erlernen von Spanisch für Deutsche vergleichsweise einfach ist:

Artikel: Einfach. Es existieren lediglich zwei Artikel – den männlichen Artikel „el“ und den weiblichen Artikel „la“, die klaren Regeln folgen. Endet ein Wort beispielsweise auf ein -o, deutet dies auf ein Wort männlichen Geschlechts hin.

Grammatikalische Fälle: Während die deutsche Grammatik selbst Muttersprachler an den Rand der Verzweiflung bringen kann, macht es die spanische Sprache leicht. Die Subjektive werden gar nicht verändert, der männliche Artikel wird zu „lo“.

Zeiten: Wer von Haus aus Grundkenntnisse in Englisch hat, kommt auch hier schnell zu einem guten Ergebnis, denn die spanischen Zeiten sind den englischen sehr ähnlich. Gute Englischkenntnisse tragen so indirekt zum Erlernen der spanischen Zeitenfolge bei.

Wie in anderen Sprachen auch beginnen die Schwierigkeiten erst mit bei einem fortgeschrittenem Sprachniveau. So kann sich die Abgrenzung der beiden Zeitformen „Indefinido“ und „Imperfecto“ als komplex erweisen. Der komplexeste Teil der spanischen Sprache liegt allerdings eindeutig in der Konjugation unregelmäßiger Verben, die als extrem schwer eingeschätzt wird.

Spanisch mit Hilfe von Muttersprachlern lernen

Für das Erlernen der spanischen Sprache gibt es in Deutschland ein breites Schulungsangebot über Volkshochschulen oder andere Bildungsinstitute. Auch hier werden Muttersprachler häufig als Lehrer eingesetzt und unterrichten eine Gruppe von Interessenten, die das gleiche oder zumindest nahezu das gleiche Sprachniveau haben.

Dank des Instant-Messaging-Systems Skype ist auch ein anderer Weg des Sprachunterrichts möglich – im Einzelunterricht über das Internet. Das Lernen erfolgt bequem von zu Hause aus und der Lernerfolg in Spanisch erhöht sich. Auf diese flexible Methode könnte der Unterricht konkret auf die Belange und zeitlichen Verfügbarkeit der Schüler abgestimmt werden, wobei die Lerngeschwindigkeit den Ton angibt. Für Arbeitstätige würde der Unterricht sicherlich am Abend stattfinden und kann auch thematisch an die besonderen Anforderungen anpassen.

Auch Nachhilfeunterricht in Spanisch wäre so möglich, bei der die Schüler nicht einmal das Haus zu verlassen bräuchten. Durch den Unterricht mit Muttersprachlern können sie ihre Sprachkenntnisse nicht nur verbessern, sondern erhalten sogar mehr Spaß am Lernen und – langfristig gesehen – eine bessere Zensur in Spanisch.