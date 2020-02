Kommentar: Nicht wie Gezi – Demos in Frankreich werden ignoriert

"Derzeit stolpert Deutschland von einer moralischen Pfütze in die andere und hält weiterhin daran fest, dass sie selbst die moralische Nabel der Welt ist." Ein Kommentar.

Ein Gastkommentar von Nabic Yücel

Deutschland und die moralische Enthemmung

Einen Tag konnte sich der von der CDU, FDP und AfD gewählte Ministerpräsident von Thüringen, Thomas Kemmerich (FDP), halten. Die Beteiligung der AfD wurde als Makel empfunden – An der Wittenberger Stadtkirche darf nach einem Urteil die mittelalterliche Schmähskulptur über Juden erhalten bleiben. Christen müssten das aushalten – Osman Kavala könnte laut einer Anklageschrift lebenslang hinter Gittern landen. Die deutsche Presse sieht das Problem in der türkischen Justiz, sie nehme das Urteil des EGMR nicht an.

Wie ist derzeit der moralische Status in Deutschland? Das ist recht einfach zu beantworten: Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte einmal, dass die Moral dumm mache; und die deutsche Moral ist derzeit auf einem neuen Tiefstand.

Derzeit stolpert Deutschland von einer moralischen Pfütze in die andere und hält weiterhin daran fest, dass sie selbst die moralische Nabel der Welt ist.

Fall 1) Nach nur 24h hat Thüringens neuer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich sein Amt aufgegeben. Die politische Landschaft hat Kemmerich auf dem Gewissen, weil er mit Unterstützung der AfD gewählt werden konnte.

Sorry, aber wo bleibt denn die hierzulande vielgepriesene Konfrontation, der Streit, die Positionierung, nicht zuletzt die politische Teilhabe, die politische Beteiligung? Ist die AfD nun schon eine Terrororganisation, ist sie offiziell schon verfassungsfeindlich und wieso sitzt denn diese Partei dann noch im Bundestag?

Reicht es den „Deutschen“ schon aus, wenn die AfD sich an einer Wahl des Ministerpräsidenten beteiligt, um dann nur einen Tag später das Wahlergebnis vom Amt und Würden zu jagen?

Man erinnere sich doch an die seit Jahrzehnten anhaltenden und mahnenden Forderungen Deutschlands gegenüber der Türkei bzw. der türkischen Regierung oder Justiz, der völkisch-kurdischen Partei BDP oder deren Nachfolgepartei HDP, die politische Teilhabe und Beteiligung zu ermöglichen und zu gewährleisten.

Nicht auszumalen, wenn in der Türkei das passiert wäre, was derzeit Deutschland widerfahren ist. Die Moralprediger im Bundestag, die unter der Ägide stehende Presse, sie alle wären über die Türkei hergefallen wie Hyänen über ein Aas.

Aber die Moral der Geschichte ist, dass die politische Landschaft in Deutschland trotz der selbst hochgehaltenen moralischen Werte, dieses Phänomen nun moralisch erklären will. Dabei bedient sich ausgerechnet das moralische Deutschland dem Machiavellismus; unabhängig von Recht und Moral, für die Erlangung oder Erhaltung politischer Macht, jedes Mittel einzusetzen.

Die deutsche Dekadenz hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Torheit selbst in einem moralischen Käfig gefangen und schlägt sich seit einigen Jahren nun an den Gittern selbst zu Tode; wie wir noch weiter erkennen können:

Fall 2) Das Oberlandesgericht Naumburg hat entschieden, dass die Jahrhunderte alte Schmähplastik über Juden an der Wittenberger Stadtkirche erhalten bleiben darf. Skulpturen wie diese, berichtet u.a. die ZEIT, müssten erhalten bleiben, um Christen immer wieder zu verstören und zu mahnen.

In Anbetracht der Jahrhunderte alten, geprägten christlichen Judenfeindschaft, halte ich das eher für ein Gerücht, dass die „Christen“ sich daran stören werden, zumal diese Gattung in letzter Zeit immer mehr Anhänger verliert. Zudem, zwei bis drei Dutzend Skulpturen, die Judenfeindlichkeit bezeugen und daran mahnen sollen, sind gegenüber Tausenden zerstörten Synagogen und Betstuben umgangssprachlich Vogelschiss.

Wie viele der niedergebrannten, zerstörten und geplünderten Synagogen oder Betstuben wurden denn nach der Reichskristallnacht und nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland eigentlich wiederaufgebaut? Ein gefühlter Stinkefinger! Mehr Mahnung wollte oder konnte man den „Christen“ nicht zumuten. Zumutbar ist es aber anderen, nach der deutschen Dekadenz zu tanzen:

Fall 3) Osman Kavala, der „Kultur“mäzen in der Türkei, hat mit einer Anklageschrift zu tun, die ihn für lebenslang hinter Gitter bringen kann. Die deutsche Presse berichtet darüber seit Monaten breit und tief in einer Tonart, die seinesgleichen sucht. Die türkische Regierung habe ihn seit Ende der Gezi-Proteste auf dem Kieker; die Protestwelle in Istanbul sei „brutal niedergeschlagen“ worden; die türkische Justiz beuge sich nicht dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der im Dezember die Freilassung Kavalas angeordnet habe.

Mir ist aufgefallen, dass die deutsche Presse in diesem Urteil der EGMR geflissentlich verschweigt, dass das Urteil über die langjährige Untersuchungshaft Kavalas erst nach 3 Monaten rechtskräftig wird, sprich, die Türkei in dieser Zeit das Urteil anfechten kann. Rätselhaft bleibt, warum die deutsche Presse von einer „brutalen“ Niederschlagung der Istanbuler Gezi-Proteste (2013) spricht, während in der Gegenwart von gewalttätigen, brutal plündernden Demonstranten, „brutal eskalierender Gewalt bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich“ die Rede ist.

Wir sprechen ja nicht über ein lokales Hinterhofereignis, auch nicht über ein Land auf der anderen Seite der Erdkugel, sondern über ein europäisches Land, das an Deutschland grenzt. Weit über Tausend französische Künstler verfassten einen Brandbrief, in dem Bilanz gezogen wurde, die aber nur von wenigen deutschen Medien geteilt oder wiedergegeben wurde, während ellenlange offene Briefe aus der Türkei hier Einzug erhielten, um von der deutschen Seele einen moralischen Beistand abzugewinnen.

Ein Vergleich zeigt die moralischen Verwerfungen in dieser Hinsicht: Bis Mai 2019 gab es in Frankreich bereits 11 Todesopfer und mehr als 4.000 Verletzte. Es gab mehr als 12.000 Verhaftungen, über 10.000 wurden in Polizeigewahrsam genommen, 2.000 Verurteilungen ausgesprochen.

In Istanbul starben 8 Menschen, über 8.000 Personen wurden verletzt, es gab über 3.000 Verhaftungen und 126 Verurteilungen.

Während im deutschen Wikipedia-Eintrag zu den Gezi-Protesten alle internationalen Stimmen zu Wort kommen, die die türkische Regierung mahnen, kritisieren oder verurteilen, gibt es keine einzige kritische Stimme zu den Gelbwesten-Protesten gegenüber der französischen Regierung. Im Gegenteil, Trump wird erwähnt, der die Reformen von Macron begrüßt. Da fällt einem die Kinnlade runter.

Die einzige Gegenmaßnahme gegen so eine Moral, die Dummheit und Verkommenheit hervorbringt ist, eine geballte Faust.

Dieser Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht zwingenderweise den Standpunkt von nex24 dar.

