Gigafabrik Grünheide

Tesla-Werk: IG Metall fürchtet Aushebelung von Arbeitnehmerrechten

Die IG Metall sieht die Arbeitnehmerrechte in der geplanten Teslafabrik in Grünheide (Oder-Spree) in Gefahr. So übt die Gewerkschaft deutliche Kritik an der Gesellschaftsform, die der US E-Autobauer für seine Gigafabrik wählt.