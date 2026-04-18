UN: Israel tötete über 38.000 Frauen und Mädchen in Gaza

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Genf – Die UN-Frauenrechtsorganisation UN Women hat am Freitag alarmierende Zahlen zur Lage im Gazastreifen veröffentlicht. Bis Ende 2025 wurden durch israelische Luftbombardements und Bodenoperationen mehr als 38.000 Frauen und Mädchen getötet. Diese Zahl macht über die Hälfte der insgesamt im Krieg gemeldeten Todesopfer aus.

Sofia Calltorp, Sprecherin von UN Women, erklärte bei einem Pressebriefing in Genf, dass zwischen Oktober 2023 und Dezember 2025 exakt mehr als 22.000 Frauen und 16.000 Mädchen ihr Leben verloren haben.

Dies entspricht einem Durchschnitt von mindestens 47 getöteten Frauen und Mädchen pro Tag. Die Agentur betont, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich weit höher liegen, da viele Leichen unter Trümmern begraben sind und die Meldesysteme stark eingeschränkt arbeiten.

Überproportionaler Anstieg der Opferzahlen

Der Anteil der getöteten Frauen und Mädchen ist in diesem Konflikt deutlich höher als in früheren Auseinandersetzungen in Gaza. Laut einem Bericht von UN Women lag dieser Anteil im Konflikt 2008-2009 bei 15 % und im Jahr 2014 bei 22 %. Calltorp betonte, dass die Getöteten Mütter, Töchter und Schwestern waren, die tief geliebt wurden.

Lage trotz Waffenruhe weiterhin tödlich

Obwohl im Oktober 2025 eine fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas verkündet wurde, halten die Tötungen von Frauen und Mädchen laut Berichten von UN Women in den letzten Monaten unvermindert an. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 766 Palästinenser getötet.

Die Waffenruhe folgte auf mehr als zwei Jahre Krieg. Die humanitäre Lage verschärfte sich zudem durch die Eskalation des Nahostkriegs am 28. Februar mit dem US-israelischen Angriff auf den Iran, was zu weiteren Grenzschließungen und Einschränkungen für Hilfslieferungen führte.

Verheerende Folgen für Überlebende

Neben der hohen Zahl der Toten haben fast 11.000 Frauen und Mädchen Verletzungen erlitten, die so schwerwiegend sind, dass sie mit lebenslangen Behinderungen weiterleben müssen.

Die Gazaner Gesundheitsbehörden beziffern die Gesamtzahl der Opfer seit Oktober 2023 auf über 72.315 Tote und 172.137 Verletzte. Der Krieg hat die Struktur palästinensischer Familien radikal verändert. Zehntausende Haushalte werden mittlerweile von Frauen geführt, die ihre Ehemänner verloren haben und nun ohne Einkommen, Unterstützung oder Zugang zu lebensnotwendigen Dienstleistungen für ihre Familien sorgen müssen.

Sofia Calltorp berichtete von Frauen, die ihre Babys auf der Straße entbinden mussten, da kein Transport zu funktionstüchtigen Krankenhäusern möglich war. Es herrscht ein kompletter Mangel an Grundversorgung, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit sowie Hygieneartikeln.

Fast eine Million Frauen und Mädchen wurden im Verlauf des Konflikts wiederholt vertrieben. Etwa 790.000 weibliche Bewohner leiden unter Nahrungsmittelunsicherheit auf Krisen- oder Katastrophenniveau. UN Women fordert die uneingeschränkte Achtung der Waffenruhe, die Einhaltung des Völkerrechts und eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe.

A new analysis published by @UN_Women today shows that more than 38,000 women and girls were killed in #Gaza between October 2023 and December 2025. That is an average of at least 47 women and girls killed per day. https://t.co/6S7FGcG8Vz pic.twitter.com/iEfZv1vEYZ — United Nations Geneva (@UNGeneva) April 17, 2026

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